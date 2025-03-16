Гороскоп на неделю с 17 по 23 марта для всех знаков зодиака

Верно поступили все те, кто использовал прошлую неделю на полную катушку для разных дел. На этой неделе этот номер не пройдет. А все потому что 18 марта наш любимый Меркурий снова разворачивается в ретроградное движение – со всеми вытекающими последствиями. Ошибками в документах, пробками, проволочками и прочими препятствиями и торможениями.

Как действовать в этих условиях каждому из знаков Зодиака, подскажет Teleprogramma.org. Подготовила астролог Евгения Ан .

Рыбы

Делать миллион дел одновременно не получится – нужно это просто принять. Действуйте спокойно и не спеша. И не переживайте, если что-то не получается.

Любовь

Вам нужно прямо-таки излучать умиротворение. Будьте корректны с окружающими и бережны с их чувствами – и вам воздастся.

Финансы

Поскольку из-за Меркурия наступает неразбериха, очень внимательно следите за всеми своими обязательными платежами и кредитами – все должно быть выплачено вовремя.

Здоровье

Это период энергосберегающего режима, и если себя не поберечь, можно организовать себе упадок сил. Оно вам надо?

Овен

Овнам предстоит много общаться – и это неплохо, вы и старые связи укрепите, и новые полезные заведете. Главное, не копаться в прошлых обидах и промахах – как говорится, кто старое помянет… Не хватало вам еще разбираться в скандалах столетней давности. Так что получайте удовольствие от общения, а в конфликты не лезьте.

Телец

Предыдущие недели были весьма напряженными, поэтому Тельцам ретроградный Меркурий даже на руку. Ну и пусть все процессы замедлились, зато не нужно никуда бежать, чтобы успеть все и сразу. Вам тоже нужно замедлиться и отдохнуть. Это не лень, это восполнение энергии – очень важная, между прочим, штука.

Близнецы

Безусловный конек Близнецов – общение. Эта неделя будто создана для вас, потому что именно общение будет на этой неделе на первом месте. Обязательно общайтесь с друзьями и близкими, укрепляйте связи. И про коллег не забывайте – это будет полезно и для работы, и для личной жизни.

Рак

Раков ожидает судьбоносная встреча, которая способна изменить всю их личную жизнь. Вы посмотрите на отношения и любовь совсем другими глазами. Возможно, вас это немного испугает, ведь перемены всегда пугают. Но эта встреча подтолкнет вас к принятию важного решения.

Лев

Львы могут почувствовать раздражение. А все потому что мнение руководства не совпадает с вашим, и это вызывает между вами трения. Не стоит на этом зацикливаться. Даже если между вами нет согласия, но вы продолжаете хорошо работать, – все ваши заслуги обязательно будут замечены и вознаграждены.

Дева

Девам захочется побольше времени проводить в тишине и уединении. В этом нет ничего плохого, это дело полезное. Однако это не значит, что нужно зарыться в берлогу и носа оттуда не показывать – эту неделю нужно использовать для поиска единомышленников, с которыми вам будет приятно делать одно дело.

Весы

У многих дела встанут колом, но только не у Весов. Вы будете одними из самых успешных знаков Зодиака на этой неделе. За что ни возьметесь – все-то у вас получается. Главное – не хвастаться, чтобы не нажить врагов, и не почивать на лаврах. Продолжайте трудиться, чтобы оставаться на вершине успеха.

Скорпион

Посоперничать с Весами по успешности могут Скорпионы. По крайней мере в том, что касается работы и профессиональных вопросов. У вас будет возможность проявить себя – покажите, на что вы способны. Вы сможете блеснуть своим острым умом и легко добиться целей, до которых всем окружающим еще как до Китая пешком.

Стрелец

У Стрельцов неделя с ретроградным Меркурием во главе проходит по всем канонам: вам точно не стоит браться за что-то новое, посвятите это время завершению старых дел и подбиранию хвостов. Наведите порядок во всех делах, проведите уборку на рабочем месте, сделайте то, что давно откладывали.

Козерог

К Козерогам ретро-Меркурий приведет человека из прошлого. Если вы свободны и не рассчитываете на глубокую связь, то можете окунуться в быстротечный роман. Вы не просто так расстались, и всерьез давать этому человеку второй шанс не стоит. Если же вы в отношениях – просто проигнорируйте его.

Водолей

Водолеям этот период всеобщего торможения – хуже горькой редьки. И самое неправильное, что вы можете сделать – начать срываться на близких. Держите себя в руках, если хотите сохранить гармонию в ваших отношениях. Если у вас попросят совета – обязательно посоветуйте, но глубже не влезайте, дайте людям возможность разобраться самостоятельно.