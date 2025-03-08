Гороскоп на неделю с 10 по 16 марта для всех знаков зодиака

Все дела, которые мы откладывали до этого момента, можно брать и делать. Это очень продуктивный и насыщенный период, энергию которого стоит использоваться по максимуму. Что бы ни было у нас в приоритете – работа, учеба, саморазвитие – все это можно и нужно делать. Результат будет потрясающий.

Teleprogramma.org подскажет, о чем еще следует знать каждому из знаков Зодиака. Подготовила Евгения Ан .

Рыбы

За новые дела пока не беритесь – вам бы с текущими разобраться. Тем более положиться сейчас особо ни на кого нельзя, самое важное лучше выполнять самостоятельно.

Любовь

В вашу жизнь попытается вернуться человек из прошлого. Напоминайте себе почаще, что в одну реку нельзя войти дважды, и вообще, ничего хорошего от этой связи вы не получите.

Финансы

Если вы планировали какую-то крупную покупку – вы дождались благоприятного момента для ее совершения. Главное, не забудьте посоветоваться с близкими.

Здоровье

Пора отказаться от алкоголя и вредной пищи. Даже если очень не хочется. На повестке спорт и здоровое питание.

Овен

Овны, хватит мечтать о переменах – действуйте! Хотите новый проект, свежий ремонт, другую работу или переезд? Вперед! Вам сейчас все по плечу. И у вас хватит сил не только начать что-то новое, но и довести свою инициативу до конца. И результат окажется ошеломительным, в самом хорошем смысле этого слова.

Телец

У Тельцов наступил очередной пик интеллектуального развития. Именно сейчас лучше всего погрузиться в обучение, заняться повышением квалификации, а если для вас это актуально – то и научной деятельностью. Все будет даваться проще, чем вы себе представляли.

Близнецы

Близнецы азартны и сами себе делают вызовы, чтобы посмотреть, на что они на самом деле способны. Хорошая новость – на этой неделе действительно можно проверять себя на прочность – вы окажетесь куда успешнее и сильнее, чем вы сами о себе думали. Только не перестарайтесь.

Рак

Ракам на этой неделе стоит быть активными и инициативными – переделаете столько дел, что вами удивитесь. Правда, предпочтение лучше отдавать делам уже начатым, новые пока отложите. Также хорошо заниматься анализом – разберите свои прошлые ошибки, сделайте выводы и в следующий раз поступайте мудрее.

Лев

«Погода в доме» и ваша личная жизнь полностью будут зависеть от вас и вашего поведения. Вы будете руководить всем происходящим. Проявляйте заботу, разрешайте конфликтные ситуации миром, покажите близким, что они вам важны. И все ваши усилия окупятся в стократном объеме.

Дева

Девы могут наконец-то потратить деньги на что-то приятное. У вас будет возможность не считать каждую копейку (хотя вы все равно это сделаете) и совершить несколько крупных и важных покупок. Главное, не перестарайтесь, отдавать последнее все-таки не нужно, сохраните финансовую подушку нетронутой.

Весы

Весам предстоит неделя, которая не предполагает великих свершений. Она будет целиком и полностью посвящена мелким делам и заботам, коих накопилось великое множество. Принимайтесь за их выполнение – вам доставит удовольствие завершать все эти дела. Давно пора.

Скорпион

Помните, на прошлой неделе дела шли ни шатко ни валко? Так вот забудьте. Не бойтесь заниматься на этой неделе важными делами – у вас все получится. И найдите время для встречи с друзьями – это поможет вам расслабиться и прогнать из головы навязчивые мысли, копаться в которых не нужно.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе нужно брать бразды правления в свои руки. По крайней мере, на работе уж точно. Сидеть на скамейке запасных и ждать, когда вас позовут на поле – это совершенно не ваша история. Вы в ударе, и можете повести за собой людей к быстрому и успешному достижению цели.

Козерог

Козерогов работой не напугать. И на этой неделе ваш профессионализм заметит руководство. Вполне возможно, что оно будет подбрасывать вам новые задачи и обязанности, чтобы посмотреть, как вы справитесь. А вы отлично справитесь – и это станет вашим шагом на пути вверх по карьерной лестнице.

Водолей

Водолеям хорошо бы на этой неделе посвящать больше времени семье и близким. Вы были погружены в работу, и им очень не хватало вашего внимания и заботы. Если вы одиноки и хотите это изменить, попросите родственников или близких друзей познакомить вас с кем-то. Знакомство может оказаться перспективным.