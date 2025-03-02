Гороскоп на неделю с 3 по 9 марта для всех знаков зодиака

Ретроградная Венера сделает всех нас до безобразия чувствительными, обидчивыми и даже капризными. Критика будет восприниматься чересчур остро. Поэтому эту неделю живем, максимально оберегая свою психику от потрясений, и других стараемся тоже не задевать.

Как действовать в начале весны каждому из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.org. Подготовила Евгения Ан .

Рыбы

На первом месте в самом начале марта у Рыб будет работа. Всех дел, конечно, не переделать, но вы постараетесь.

Любовь

Вы окажетесь в центре внимания противоположного пола, знакомства будут интересные, но ни к чему не приведут. Так стоит ли тратить на это время?

Финансы

С одной стороны – вас будут одолевать мошенники. С другой – вам могут сделать выгодное предложение, которое стоит принять. Ваша задача – быть максимально осторожными и отличить одно от другого.

Здоровье

Вы очень заняты. Работа, общение, принятие непростых решений… Вы только в этой круговерти не забывайте отдыхать хоть иногда. Переутомление не пойдет вам на пользу.

Овен

Овны отойдут от своих любовных перипетий и подозрений и с головой окунутся в работу. Ваш профессионализм будет востребован как никогда. Да, препятствий будет много, мелких и раздражающих. Постарайтесь не зацикливаться на этом, ведь у вас большая цель, и вас не сможет остановить такая ерунда.

Телец

Тельцам предстоят переговоры, по итогам которых на них возложат большую ответственность. Прежде чем соглашаться, хорошенько подумайте, а точно ли вам это надо и ваша ли это забота. Если ответ отрицательный – пусть разбираются сами. Если вам это нужно – все равно отложите принятие решения. Время сейчас для этого неудачное.

Близнецы

Наступила весна, а это значит, что пора освобождаться от хлама. Генеральная уборка, а в некоторых случаях, даже ремонт – вот что вам предстоит на этой неделе. Освобождайте себя, свою жизнь и свое пространство. Вам нужно место, чтобы дать выход своей творческой энергии.

Рак

У Раков будет много суеты, дел, забот, и все это, конечно же, надо было выполнить еще вчера. Вы рискуете быть погребенными под этой огромной кучей дел. Единственное, что спасет вас – расстановка приоритетов. Не нужно пытаться делать все и сразу, пожалейте себя. Выберете самое важное и решайте вопросы по мере их поступления.

Лев

Главный совет этой недели для Львов – не сидите сложа руки. Это очень плодотворный период, который нужно использовать для заведения полезных знакомств, общения, активной социальной жизни и успешного продвижения в рабочих делах. Все это энергозатратно, но у вас хватит сил на все.

Дева

Дев ожидает неделя, на которую не нужно назначать ничего важного. Потому что для интеллектуальной деятельности это время совершенно не подходит. Иногда полезно дать в своей голове погулять ветру – так сказать, проветрить помещение, чтобы стало свежо. И никакого экстрима, только безопасные, но при этом активные физические нагрузки.

Весы

Весам предстоит неделя, посвященная не самим себе, а окружающим людям, в первую очередь, близким, конечно. Если кому-то нужна помощь – обязательно помогите. А вот если внезапно нарисуются товарищи из прошлого, сначала задумайтесь, насколько бескорыстны и чисты их намерения.

Скорпион

У Скорпионов неделя пройдет на слишком интенсивно. Лучшее, что вы можете сделать – побольше сидеть дома, и если есть возможность работать из дома, то так и поступите. Контакты с людьми лицом к лицу могут привести к недопониманию, ссорам и обидам, зачем вам повышать градус напряжения и тратить на это свои нервы?

Стрелец

Стрельцам же, в отличие от Скорпионов, нужно больше времени проводить в обществе, а уединение отложить на потом. Подумайте, чем вы можете помочь близким людям. Может быть, они вас давно о чем-то просили, а у вас никак не доходили руки? Но и о себе не забывайте – уделите внимание красоте и уходу за собой.

Козерог

У Козерогов не будет отбоя от страждущих – ваша помощь и непосредственное участие в чужих делах потребуется буквально всем. И вы действительно можете со всем этим разобраться, но тогда у вас не останется времени на собственные заботы. Поэтому помогайте выборочно: решите для себя, кому вы на самом деле хотите помогать, а кому нет.

Водолей

Водолеям нужно все силы бросить на работу. Покажите, что вы командный игрок – у вас получится возглавить эту команду и направить ее деятельность в правильное русло. Не нужно ничего стесняться, вы можете добиться очень многого, если предпочтете работать в группе единомышленников, а не в одиночку.