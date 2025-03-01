Сильный эмоциональный фон: Глоба и другие астрологи предостерегли россиян на март

Не ссорьтесь!
Фото: t.me/astrologtamaragloba
Астролог Тамара Глоба назвала дни, которые требуют повышенного внимания в марте - нужно быть особенно осторожными вне дома, во всех делах, окружить заботой близких. Это дни вокруг мартовских затмений, а также следующие даты - 1, 2 марта, 7, 8 (первая половина), 11, 14, 16, 22, 26, 28, 29 и 30 марта. Даты требуют максимальной концентрации, но в то же время занимайтесь любимыми делами. И ни в коем случае не теряйте уверенности в своих силах.
Глоба напоминает:
«Лунное затмение создает очень сильный эмоциональный фон, когда востребованы будут и врачи, и спасатели, и люди, которые заботятся о человеке и человечестве».
Рекомендации астролога на период мартовского лунного затмения:
- Не вступайте в ссоры с близкими и дорогими людьми - берегите их и себя. Будьте добрее друг к другу и цените дни, даже тяжелые, ведь каждый день и час даруют нам самое бесценное, что есть у человека, - время жизни.
- Держать себя в руках в нервные моменты поможет сознание. А в помощь ему в периоды затмений - простые практики, стимулирующие самоконтроль. Это контрастный душ: холодный - горячий - холодный.
- Выбирайте легкую пищу. Не следует перегружаться тяжело перевариваемой пищей, жирной, острой, а также алкоголем, чтобы не заложить процессы саморазрушения на долгие годы.
- Могут обостряться скрытые или давние болезни. Основное внимание - здоровью.
- Повышенный самоконтроль.
Советы-предостережения Тамары Глобы на март знакам зодиака
Овен: не все идеи могут реализоваться, но впоследствии они реализуются в новой форме.
Телец: будьте очень внимательны к финансам, а также к договорам, чтобы не вкладывать средства туда, где они потеряются.
Близнецы: планы могут сорваться, но друзья и родные люди принесут новые - стоит воспользоваться: эти краткосрочные проекты принесут успех.
Рак: уделите особое внимание поддержке родственников и будьте внимательны в транспорте, в дороге, следите за своим здоровьем.
Лев: возможны материальные потери - берегите деньги, имущество, будьте внимательны к отношениям, которые пришли в вашу жизнь.
Дева: если дети маленькие, то уделите повышенное внимание их здоровью, проконтролируйте знакомства детей.
Весы: будут потери из-за людей, которые стояли за спиной и, возможно, вредили вам, но в конце месяца уйдут трудности, связанные с противниками и конкурентами, и начнутся перспективные дела.
Скорпион: не позволяйте себя уговорить на те процедуры или поставить диагнозы, которые считаете ненужными или ложными - проверьтесь несколько раз.
Стрелец: уделите повышенное внимание старшим - не ссорьтесь с родителями, постарайтесь найти общий язык с руководителями.
Козерог: с большим вниманием берегите родителей, детей, свое здоровье.
Водолей: не кидайтесь на первые попавшиеся предложения - проверяйте.
Рыбы: планы, которые заложите, будут развиваться, некоторые рухнут или потребуют расходов - будьте экономны.
Что делать в затмения?
Для тех, кто следит за астрологическими событиями, март - важный месяц. Стартуют коридор затмений (с 7 марта по 5 апреля) и ретроградный Меркурий (с 15 марта по 7 апреля). Астролог Инна Любимова в своем телеграм-канале дала советы на важные с астрологической точки зрения даты марта.
Семь советов от астролога Любимовой
Фото: t.me/innalubimova
- До 7 марта идет время, когда необходимо реализовывать свои планы, цели и совершать различные сделки.
- 7 марта - старт коридора затмений. Плюс ретроградный Меркурий. Время, когда нужно будет замедлиться и обратить внимание на все события, которые с вами происходят. Время, когда нужно задуматься о том, как вы прожили прошлые полгода и как хотите провести следующие. Будет нелегко, готовьтесь к проверкам жизни. Все события будут неслучайными.
- 14 марта - лунное затмение. Готовьтесь к одному из самых эмоциональных дней полугода для девушек. Будет максимально непросто! Поэтому ничего не планируйте на этот день.
- 20 марта - весеннее равноденствие. Самый сильный день в году. Время, которое определит, как пройдет ваш год Венеры.
- 21 марта - главный праздник и самый сильный день года - астрологический Новый год. Время, когда год Венеры официально вступит в свою силу и темы личной жизни, красоты и эстетики выйдут на первый план. Как вы проведете этот день, так и проиграются у вас в течение года эти темы.
- 29 марта - солнечное затмение. Тоже один из непростых дней. Он определит цикл нашей жизни на ближайшие 6 месяцев.
- Самое главное - в любой негативный период ведем себя очень-очень спокойно. Не нервничаем. Ведь таким образом притягиваем еще больше негатива и сложностей. Символ года Змея приемлет мудрость, спокойствие и гармонию.