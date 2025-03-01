Сильный эмоциональный фон: Глоба и другие астрологи предостерегли россиян на март

Астролог Тамара Глоба назвала дни, которые требуют повышенного внимания в марте - нужно быть особенно осторожными вне дома, во всех делах, окружить заботой близких. Это дни вокруг мартовских затмений, а также следующие даты - 1, 2 марта, 7, 8 (первая половина), 11, 14, 16, 22, 26, 28, 29 и 30 марта. Даты требуют максимальной концентрации, но в то же время занимайтесь любимыми делами. И ни в коем случае не теряйте уверенности в своих силах.

Глоба напоминает:

«Лунное затмение создает очень сильный эмоциональный фон, когда востребованы будут и врачи, и спасатели, и люди, которые заботятся о человеке и человечестве».

Рекомендации астролога на период мартовского лунного затмения:

Не вступайте в ссоры с близкими и дорогими людьми - берегите их и себя. Будьте добрее друг к другу и цените дни, даже тяжелые, ведь каждый день и час даруют нам самое бесценное, что есть у человека, - время жизни.

Держать себя в руках в нервные моменты поможет сознание. А в помощь ему в периоды затмений - простые практики, стимулирующие самоконтроль. Это контрастный душ: холодный - горячий - холодный.

Выбирайте легкую пищу. Не следует перегружаться тяжело перевариваемой пищей, жирной, острой, а также алкоголем, чтобы не заложить процессы саморазрушения на долгие годы.

Могут обостряться скрытые или давние болезни. Основное внимание - здоровью.

Повышенный самоконтроль.

Советы-предостережения Тамары Глобы на март знакам зодиака

Овен: не все идеи могут реализоваться, но впоследствии они реализуются в новой форме.

Телец: будьте очень внимательны к финансам, а также к договорам, чтобы не вкладывать средства туда, где они потеряются.

Близнецы: планы могут сорваться, но друзья и родные люди принесут новые - стоит воспользоваться: эти краткосрочные проекты принесут успех.

Рак: уделите особое внимание поддержке родственников и будьте внимательны в транспорте, в дороге, следите за своим здоровьем.

Лев: возможны материальные потери - берегите деньги, имущество, будьте внимательны к отношениям, которые пришли в вашу жизнь.

Дева: если дети маленькие, то уделите повышенное внимание их здоровью, проконтролируйте знакомства детей.

Весы: будут потери из-за людей, которые стояли за спиной и, возможно, вредили вам, но в конце месяца уйдут трудности, связанные с противниками и конкурентами, и начнутся перспективные дела.

Скорпион: не позволяйте себя уговорить на те процедуры или поставить диагнозы, которые считаете ненужными или ложными - проверьтесь несколько раз.

Стрелец: уделите повышенное внимание старшим - не ссорьтесь с родителями, постарайтесь найти общий язык с руководителями.

Козерог: с большим вниманием берегите родителей, детей, свое здоровье.

Водолей: не кидайтесь на первые попавшиеся предложения - проверяйте.

Рыбы: планы, которые заложите, будут развиваться, некоторые рухнут или потребуют расходов - будьте экономны.

Что делать в затмения?

Для тех, кто следит за астрологическими событиями, март - важный месяц. Стартуют коридор затмений (с 7 марта по 5 апреля) и ретроградный Меркурий (с 15 марта по 7 апреля). Астролог Инна Любимова в своем телеграм-канале дала советы на важные с астрологической точки зрения даты марта.

Семь советов от астролога Любимовой