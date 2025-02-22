Гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта для всех знаков зодиака

Это будет отличная неделя. Ведь она буквально предназначена для того чтобы оставлять все старое и ненужное в прошлом и идти навстречу светлому будущему. Да, поначалу это может быть сложно. Но это точно того стоит.

Teleprogramma.org подскажет, насколько мягкими или радикальными будут перемены для каждого из знаков Зодиака. Подготовила Евгения Ан .

Рыбы

У Рыб не будет ни единой свободной секунды – беготни предстоит немало. Удивительно, но вам это даже понравится – вы почувствуете, что живете полной жизнью.

Любовь

Лучший момент, чтобы разорвать отношения, которые вас тяготят. Вы достойны того, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Финансы

Вам нужно внимательно следить за оформлением любых финансовых документов, чтобы в них не закралась ошибка – ее последствия придется разгребать еще очень долго.

Здоровье

Вы же помните, что это неделя избавления от лишнего? И в вашем случае – это вредные привычки! Сейчас это получится гораздо проще, чем в любое другое время.

Овен

У Овнов проснется их темная сторона. Вас обуяет такая ревность, что Отелло может вам позавидовать. Но правда в том, что ваша фантазия совершенно великолепна, а ревность – скорее всего беспочвенна. Не дайте пустым домыслам испортить ваши отношения, подойдите ко всему с холодной головой.

Телец

Тельцам предстоит горячая неделька – может быть, вас повысят, а может быть, поручат новый перспективный проект. В любом случае, дел будет хоть отбавляй. И чтобы не захлебнуться в их потоке, рассчитывайте свои силы и расставляйте приоритеты. А что можно – и вовсе делегируйте.

Близнецы

Близнецы, если вы решили завершить отношения – дерзайте. Но если вы дорожите ими, вам нужно будет очень постараться держать язык за зубами. Любое неосторожное слово может испортить все бесповоротно. Лучше сконцентрируйтесь на работе и финансах, а не выясняйте отношения. В этой сфере вы будете куда успешнее.

Рак

Больше всего эта неделя понравится Ракам, решившим махнуть куда-нибудь подальше от дома. Этот период очень удачен для путешествий. Если же таких планов у вас нет, не расстраивайтесь. И знайте, что настроение вам точно поднимут творчество и изучение чего-то нового.

Лев

В жизнь Львов может ворваться человек из прошлого. А поскольку этот человек оставил не самый приятный след в вашей душе, будет велик соблазн подпустить этого человека поближе, а потом страшно ему отомстить. Это заманчиво, но от этой идеи следует отказаться: единственный, кто действительно снова пострадает – это вы сами.

Дева

Девы обожают приводить все в порядок и расставлять все по полочкам – как в прямом смысле, так и в переносном. Получается, что это ваша неделя – внимания потребуют различные документы, в которых обязательно надо навести порядок. Это очень важно, хотя может быть немного нудно. Однако результат принесет вам удовлетворение.

Весы

Весы обнаружат у себя наличие поклонника или поклонницы. Если вы не испытываете взаимной симпатии к человеку, не давайте ему ложную надежду. Однако объясниться нужно мягко, чтобы не ранить чувства другого человека. Кому-то другому это далось бы непросто, но с вашими дипломатическими таланами у вас все получится.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе следует проявить здоровый эгоизм. К вам тоже постучится кто-то из прошлого, постарайтесь проигнорировать этот стук – или вас начнут провоцировать. Помните, сейчас на первом месте ваши собственные интересы, а если кто-то решится вами манипулировать – у них ничего не выйдет.

Стрелец

Стрельцов поманит ветер дальних странствий. Неделя просто создана для того чтобы отправляться в путь. Но если с дальними странствиями не заладится – это не беда, командировки тоже подойдут, да и любые другие поездки. Новые знакомства, интересные люди, полезные связи… И все это вам скоро пригодится.

Козерог

Вселенная благосклонна к Козерогам на этой неделе – она подарит вам несколько шансов для карьерного роста или других успехов в рабочей сфере. Не упустите эти возможности, не стесняйтесь брать то, что предлагает вам Вселенная, ведь она может и передумать. А еще – найдите время для своей семьи, близким не хватает вашего внимания.

Водолей

Личная жизнь Водолеев не то чтобы под угрозой, но некоторая опасность имеется. Ваши близкие очень давно пытаются донести до вас какую-то мысль, которую вы благополучно игнорируете. Пришла пора разобраться в этом вопросе и позаботиться о тех, кто вам дорог.