Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля для всех знаков зодиака

Меркурий в знаке Рыб. Это означает, что мы захотим все и сразу, и чтобы при этом оно все происходило, желательно, само. Конечно же, так не бывает, поэтому для успешного прохождения недели нам предстоит терпеливо бороться с капризностью и иллюзиями – своими и чужими. Все важное лучше перенести с этой недели на конец месяца.

Какие еще хитросплетения судьбы поджидают каждый из знаков Зодиака, расскажет Teleprogramma.org. Подготовила Евгения Ан .

Рыбы

Рыбам нужно позаботиться о себе во всех смыслах. Не доверять же это ответственное дело другим людям.

Любовь

Привлекательность для противоположного пола начинается с умения любить себя. Так что новая прическа, спа, обновление гардероба или другая забота о себе – это то, что нужно.

Финансы

Помните, что всех денег не заработать – давайте себе передышки, пока не допрыгались до переутомления и выгорания.

Здоровье

Давно собирались пройти обследование у врача? Это время наступило! Впрочем, даже если не собирались – подумайте об этом. Возможно, пора озаботиться своим здоровьем.

Овен

Неделя, когда Овнам нужно будет все контролировать. Что поделать, довериться сейчас никому нельзя, все надо проверять и перепроверять. Еще и мошенники, аферисты и манипуляторы всех мастей повыползут из темных углов, и поддаться на их уловки тоже никак нельзя. Будьте бдительны – и все у вас получится.

Телец

На этой неделе сами звезды подсказывают Тельцам, как правильно распорядиться финансами. С вами будут советоваться по этому поводу буквально все подряд. Обязательно привлекайте к обсуждению семейного бюджета своих близких – это поможет вам сблизиться и правильно распределить финансовые потоки.

Близнецы

Близнецов может заносить на поворотах. Вы впадете в состояние, которое не раз приводило к неприятностям – желание быть в нескольких местах одновременно и решать никак не связанные друг с другом задачи. Возьмите себя в руки и не распыляйтесь, а кроме того помните, что инициатива бывает наказуема. Постарайтесь провести эту неделю как можно тише.

Рак

А помните, в новый год все писали планы на год? А потом праздники закончились, начались рабочие будни и про эти списки все благополучно забыли? Пришла пора извлечь этот список из небытия, провести ревизию и приступить к реализации тех планов, которые действительно этого стоят. Даже если кажется, что это трудно. Главное – начать.

Лев

Львам следует позаботиться о денежной подушке. Не то чтобы нужно начинать жестко экономить, но расходовать деньги надо с умом, не поддаваясь желанию купить корону с рубинами или арабского скакуна. Сейчас разумнее всего откладывать деньги – не на черный день, но чтобы та самая финансовая подушка имела место быть.

Дева

Девам покажется, что окружающие задались целью довести их до белого каления. Это не так, это они пытаются привлечь ваше внимание, потому что им нужна ваша помощь. Да, способ они выбрали дурацкий, но что с них взять? Они не настолько рациональны, как вы. Будьте великодушны, помогите им.

Весы

Пока у всех остальных знаков Зодиака все не складывается, у Весов все получается отлично. Так что вам как раз можно браться за сложные задачи и большие дела – вы сможете блестяще довести их до конца. А ваши близкие вас обязательно поддержат на этом непростом пути.

Скорпион

Скорпионам хорошо бы сосредоточиться на своих собственных делах и целях. Дело в том, что суета и общая несообразительность будут вас очень сильно отвлекать, а это очевидным образом начнет вас тормозить. Не нужно думать о том, кто и что делает лучше или хуже вас. Просто работайте – и вы добьетесь успеха.

Стрелец

Стрельцы настроятся на романтический лад – вашему избраннику, прямо скажем, повезло. Вы сумеете создать самую замечательную атмосферу в отношениях, что позволит вам обрести гармонию в любви. Только не забывайте о важных встречах и старайтесь выходить из дома заранее, чтобы не опоздать.

Козерог

Неделя обещает быть несколько бестолковой, активные действия особой пользы не принесут, поэтому Козерогам лучше всего взять тайм-аут на переосмысление, обдумывание и переоценку всего того, что они считают важным. Вы можете прийти к неожиданным выводам. Убедитесь, что выводы правильные – и наметьте план будущих действий.

Водолей

Водолеи, нет ли у вас ощущения, что вам не слишком комфортно в окружающем пространстве? Не пришла ли пора его улучшать? Эта неделя как нельзя лучше подходит для ремонта или любых других способов сделать ваш дом или ваше рабочее место удобнее, уютнее и приятнее для вас.