Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля для всех знаков зодиака

Дела пойдут с пробуксовкой, а все потому что балом правит Меркурий в квадрате к Урану. Так что спорить, возможно, и захочется, но это будет абсолютно бесполезно, только нервы расшатает. Все свои гениальные мысли держите при себе – сейчас их вряд ли оценят, а они вам еще пригодятся. И чего точно делать не стоит, так это выносить сор из избы, особенно в вопросах коллективного труда. Все, что происходит в тесном кругу, должно остаться в тесном кругу. Если соблюдать эти рекомендации, неделя пройдет весьма неплохо.

Teleprogramma.org посоветует, как лучше действовать на этой неделе каждому из знаков Зодиака. Подготовила Евгения Ан .

Водолей

Водолеи, если вы в чем-то не разбираетесь, не нужно делать вид, что вы все равно знаете, что делать. Обращайтесь за помощью к специалистам – это сильно облегчит вам жизнь.

Любовь

Отличное время, чтобы перевести ваши отношения на новый уровень – познакомиться с родителями, съехаться, решить пожениться, – в зависимости от того, что сейчас актуальнее.

Финансы

Хорошая неделя для развития своего дела. Особенно много вопросов будет с продвижением, поэтому потребуется погрузиться в хитросплетения маркетинга и рекламы.

Здоровье

А не пора ли вам вернуть в свою жизнь спорт? Гонку за олимпийскими рекордами, может, тащить в свою жизнь и не надо, но физкультурой заниматься нужно совершенно точно.

Овен

Овнам захочется поработать руками. Так что самое время проявить себя в творчестве, вспомнить об отложенных хобби. А еще это отличное время, чтобы заняться ремонтом. Облагораживайте свой дом, ремонтируйте, клейте, красьте и наводите уют. Вы получите от этого большое удовольствие.

Телец

Интеллектуальные способности Тельцов взлетят до небес. В отличие от большинства, у вас получится продвинуть свои идеи, даже если они покажутся слишком новаторскими, и добиться успеха. Кроме того, будет полезно заняться своим духовным ростом, медитировать, проводить энергетические практики.

Близнецы

Близнецам ни в коем случае нельзя ссориться со своей семьей. Вы сгоряча можете наговорить всякой ерунды, а близкие примут это близко к сердцу и запомнят. И когда вы придете к ним за помощью – а очень велика вероятность, что она вам понадобится – они вам все припомнят.

Рак

У Раков пришло время откровенных разговоров со своей второй половинкой. Если вас что-то не устраивает – не терпите, а обсуждайте проблему. Главное, делать это мягко, чтобы партнер не воспринял вас в штыки. Расскажите о том, чего бы вам хотелось, спросите об этом же любимого человека. И начинайте исполнять желания друг друга.

Лев

Если на прошлой неделе Львы посвящали себя домашним заботам, то на этой неделе им предстоит «вернуться в свет». Деловое общение займет много времени, вы будете активны и успешны. Но и для всех других социальных контактов тоже надо найти время – например, вы сейчас очень нужны своим друзьям.

Дева

Девам необходимо расчистить жизненное пространство. Без сожаления выбрасывайте хлам и создавайте вокруг себя комфорт. Дело не ограничивается миром вещей – неприятных людей тоже пора выдворять из своей жизни. Как тех, кто давно пьет вам кровь, так и новых знакомых, не оправдавших ваших надежд.

Весы

Настроения прошлой недели продолжаются. Общественная жизнь по-прежнему занимает львиную долю времени Весов. И это правильно. Сейчас у вас есть возможность познакомиться с очень большим количеством людей, и эти связи помогут вам в будущем. А кроме прочего, вам ведь это нравится, так не стоит себе отказывать в этом удовольствии.

Скорпион

Скорпионы будут просто неотразимы и могут вскружить голову кому угодно. Так что если вы хотите кого-то обворожить – вперед! У вас точно получится произвести нужное впечатление. А вот с начальством будьте поосторожнее. Соблюдайте иерархию и не нарывайтесь на неприятности.

Стрелец

На этой неделе Стрельцам стоит подумать о нематериальном. Как и Тельцам, вам рекомендуется посвятить время духовным практикам. Это нужно, чтобы вы перестали бежать вперед сломя голову и задумались о себе и своем пути. Немного самоанализа – и вы разберетесь если не в себе, то по крайней мере в своих целях и желаниях.

Козерог

Козероги сконцентрируются на вопросах семьи. И тут нужно соблюдать золотую середину. С одной стороны, искренне интересуйтесь делами и переживаниями близких, помогайте и поддерживайте их. С другой – не пытайтесь навязать свою точку зрения, даже если она самая правильная на свете. Этим вы только спровоцируете конфликт.

Рыбы

Рыбам на этой неделе предстоит «выключить» свою природную мечтательность и «выкрутить на максимум» всю прагматичность, на которую они способны. Это время работы с документами и решения самых разнообразных юридических вопросов. Тут не до мечтательности.