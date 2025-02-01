Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля для всех знаков зодиака

Неделя весьма удачна для сотрудничества, деловых переговоров, заключения договоров. Со вторника, когда Венера войдет в знак Овна, нам захочется перемен. Торопиться не нужно – сначала следует все распланировать и подготовить. А также намечаем цели и загадываем желания.

Что еще делать и чего не делать каждому из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.org. Подготовила Евгения Ан .

Водолей

Водолеи могут с удовольствием погрузиться в общение с друзьями и близкими, вас ждут приятные впечатления и интересные поездки.

Любовь

В вашей жизни может появиться человек, с которым вы когда-то не очень хорошо расстались. Простите его и идите дальше, не пускайте его обратно в свою жизнь.

Финансы

Чтобы перед вами открылись новые перспективы, нужно перестать откладывать амбициозные мечты. А чтобы их осуществить, займитесь тщательным планированием.

Здоровье

Опасайтесь травм. Будьте аккуратны с электроприборами, острыми предметами, открытым огнем. И особенно будьте осторожны на дорогах, неважно, за рулем вы или пешеход.

Овен

Овны окажутся в центре внимания. Это поднимет вам настроение, что, в свою очередь, поможет вам добиваться поставленных целей легко и играючи. Захочется неистового кутежа и вечеринок. Держите себя в руках, если не хотите поссориться с близкими. Время нужно находить и для веселья, и для спокойного общения с близкими людьми.

Телец

У Тельцов наступит неделя взаимного непонимания с коллегами. Они вас будут раздражать отсутствием сообразительности, ответственности и отставанием от графика. Так что старайтесь на этой неделе выполнять задачи, для которых вам не требуется поддержка коллектива. И нервы целее будут, и успеха большего добьетесь.

Близнецы

У Близнецов на повестке саморазвитие и собственные интересы. Не будьте тем лежачим камнем, под который не течет вода. Курсы и обучение, правильное питание и спорт, детальное планирование, – не откладывайте, просто берите и делайте. Прислушивайтесь к советам более опытных людей, тех, кто желает вам добра.

Рак

Раков не то чтобы накроет экзистенциальный кризис, но будут обуревать философские вопросы. На верном ли вы пути, в чем смысл вашей жизни, к чему все это приведет. А верный путь тот, на котором вы не кривите душой, не обманываете, не совершаете неблаговидных поступков. Чтобы понять, как жить дальше, прислушайтесь к себе.

Лев

Ваш дом – ваша крепость. И чтобы в этой крепости вам было хорошо, пора бы привести ее в порядок. Вы не слишком-то любите домашние хлопоты, но дальше откладывать некуда. Настало время большой уборки. Выбрасывайте хлам, наводите чистоту, создавайте уют, налаживайте быт.

Дева

Для Дев это неделя относительного затворничества. Период аварийный и травмоопасный, техника может вас подводить. Старайтесь как можно меньше куда-то ездить, особенно если это дальние поездки. Отпуск и путешествия на это время лучше не планировать. Зато сейчас можно прекрасно посвятить себя хобби и творчеству.

Весы

Весам нужно стремиться в гущу событий. Ваше место – на культурных мероприятиях, концертах, фестивалях, среди большого количества людей. Любые путешествия тоже приветствуются, будь то командировки или любые другие поездки. Суеты и хлопот будет довольно много, но вам понравится такая насыщенная жизнь.

Скорпион

У Скорпионов сейчас самый продуктивный период месяца, все самое важное, трудное и объемное лучше всего назначать именно на эту неделю, поскольку потом дела перестанут

решаться так быстро и легко. Главное, расставить приоритеты, ни на кого не полагаться и не брать на себя того, что вы выполнить не сумеете.

Стрелец

Стрельцы – не самые тактичные и дипломатичные товарищи, и на этой неделе вам предстоит постигать это непростое искусство. Чтобы достичь поставленных целей, стройте планы, собирайте и изучайте информацию, будьте открыты и искренни в общении с людьми и проявляйте гибкость.

Козерог

Работы у Козерогов хоть отбавляй. И если вы что-то откладывали, сейчас предстоит наверстывать упущенное, подбирать хвосты, не забывая выполнять текущие задачи. Общения будет много, и не всегда приятного. Отнеситесь к этому как к горькому лекарству – чтобы стало хорошо, надо принять его и перетерпеть. Зато результат порадует!

Рыбы

Рыбам будет довольно легко выполнять рекомендации этой недели, ведь вам нравится проводить время на природе, заниматься духовным ростом, посвящать время своим хобби, ходить на выставки и в театры, повышать уровень культуры. Следуйте советам звезд и получайте удовольствие.