Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля для всех знаков зодиака

Солнце в соединении с Плутоном, Меркурий в Водолее. Это значит, что больше всего неделя подходит для обучения, изучения нового и применения нестандартных подходов. А также для погружения в себя, саморазвития, энергетических практик и медитаций.

Teleprogramma.org подскажет, как лучше действовать в этих условиях каждому из знаков Зодиака. Подготовила астролог Евгения Ан .

Водолей

Вы почувствуете, что в вашей жизни есть то, что пора оставить в прошлом. Не сожалейте, этот груз только мешает вам двигаться вперед. А у вас впереди большие перспективы.

Любовь

Вы долго были сконцентрированы на себе, пора перенести фокус внимания на близких людей, и в первую очередь – на любимого человека.

Финансы

Не давайте денег в долг и не спускайте их на ерунду – очень скоро они потребуются для чего-то масштабного и важного.

Здоровье

Хорошее время, чтобы поработать над своей физической формой. Для кого-то это отказаться от сладкого, а для кого-то – записаться в бассейн. Каждому свое.

Овен

Залог успеха у Овнов на этой неделе – заниматься тем, что вас действительно увлекает. Это подействует на вас вдохновляюще, вы сможете успеть раза в три больше, чем сами предполагали. На этой волне вы сможете добиться очень и очень заметных результатов, которые вас обязательно порадуют.

Телец

Тельцам нужно быть бдительными. Активизируются мошенники, да и те, кто не хочет вас обмануть, могут развешивать на ваших ушах длиннющую лапшу – просто потому что будут свято верить в ту чушь, которую говорят. Не верьте никому на слово, проверяйте всю поступающую информацию. Это убережет вас от проблем и сделает неделю продуктивной.

Близнецы

Близнецов может неожиданно накрыть яркими чувствами – велик шанс встретить свою прошлую любовь, и вы начнете думать, что ничего не закончилось, с восторгом летя навстречу головокружительному роману. Учтите, что люди редко меняются, и человек может снова вас ранить. Прислушивайтесь больше к голосу разума, а не сердца.

Рак

Ракам нужно набраться терпения и доводить дела до конца. Тех, кто не бросит свое занятие на полдороги, ждет заслуженная награда. Особенно это касается работы, которая преподнесет вам любопытный сюрприз. И если вы воспользуетесь этим шансом, в будущем вас ждет финансовая стабильность.

Лев

Фортуна повернется ко Львам лицом, и дела ваши пойдут на лад. Используйте этот период по максимуму. Ставьте большие цели и смело к ним идите – пока удача на вашей стороне, для вас нет ничего невозможного. Для вас и в обычных обстоятельствах мало невозможного, а сейчас вы и вовсе непобедимы.

Дева

Если Девы прислушались к советам прошлой недели и не реагировали на провокаторов и завистников, их ждут очень даже приятные деньки. Полная гармония с собой и миром. Вы будете получать удовольствие даже от мелочей. Если же вы вели себя неправильно, вам срочно требуется привести нервную систему в порядок – больше медитируйте и расслабляйтесь.

Весы

Весам нужно вспомнить про такую штуку, как гигиена мыслей. Что это значит? Это значит не пускать в свою голову всякий мрак и уныние, настраиваться на позитив. Будет именно так, как вы представляете, а потому нет никакого резона придумывать себе всякие ужасы. Побудьте наедине с собой, получите удовольствие от спокойствия и тишины.

Скорпион

Скорпионы в некоторой растерянности. Вы можете потерять ориентир и перестать понимать, чего же вы хотите. Прислушайтесь к себе, подумайте. Возможно, у вас давно сменились интересы и приоритеты, а вы продолжаете идти к старым целям. Не бойтесь оставить их в прошлом. Идите к тому, что вам действительно важно.

Стрелец

Некоторая расслабленность, которая никак не хотела уходить после долгих праздников, наконец-то оставит Стрельцов. Вы вдруг осознаете, сколько шансов можно упустить такими темпами, и всю сонливость как ветром сдует. Вы начнете работать в усиленном режиме, что благоприятно отразится на вашем кошельке и благосклонности начальства.

Козерог

Козерогов ждет романтика. И единственный, кто может это испортить, – вы сами. Не стоит спорить до хрипоты, искать скандала и влезать в конфликты. Удовольствия не получите, а проблем заработаете море. Идите на компромиссы и позвольте любимым людям делать вашу жизнь лучше.

Рыбы

Рыб может накрыть паника. Вам предстоит решить кучу проблем, причем это будут даже не ваши проблемы, а дыра в финансах образуется почему-то у вас. Без паники. Вселенная вас любит и без денег не оставит: вам обязательно подвернется случай поправить пошатнувшееся финансовое положение – только воспользуйтесь. Все будет хорошо.