Гороскоп на неделю с 20 по 26 января для всех знаков зодиака

Солнце переходит в знак Водолея. Так что сосредоточиться на важных и ответственных делах, требующих большой концентрации и методичности, будет довольно проблематично. Зато любое творчество, неординарные решения и новые проекты пойдут на ура.

Как это астрособытие повлияет на знаки Зодиака, расскажет Teleprogramma.pro. Подготовила астролог Евгения Ан .

Водолей

Водолеев ждет напряженная неделя. Общение с другими людьми пойдет непросто, вы как будто перестанете друг друга понимать. При этом обязанностей у вас прибавится.

Любовь

Если вы поссорились, не стройте из себя одинокого волка, будьте честны и искренни. Только так вы сможете построить здоровые отношения, основанные на доверии.

Финансы

Мошенники не дремлют, да и конкуренты тоже. Так что не распространяйтесь о своих идеях и с финансами будьте очень аккуратны.

Здоровье

Водолеи, которые чувствуют, что они не в форме, могут смело заниматься пересмотром питания, а кто-то, возможно, даже сядет на диету.

Овен

Овны полны энергии. Беритесь за любые дела, где вы сможете проявить свою креативность, занимайтесь спортом, ведите активную жизнь. Вы будете успевать все – и поработать, и отдохнуть. Так что не стесняйтесь отдавать какое-то время развлечениям – эмоциональная разрядка вам необходима.

Телец

Настрой в рабочем коллективе зависит от Тельцов если не полностью, то в очень значительной степени. Помогайте тем, кому это нужно, и сами при необходимости просите о помощи. Создавайте дружескую атмосферу, окружайте себя единомышленниками – сейчас это лучший путь для вашего карьерного и финансового роста.

Близнецы

Близнецы наконец-то могут взять управление на себя. Это очень продуктивная неделя. Вы легко наведете порядок, разобрав все спорные и проблемные ситуации, найдете оптимальные решения, стряхнете пыль с тех дел, которые до этого бесконечно откладывались. Вы сможете реализовать все то, что придумали еще в начале января.

Рак

Раки любят драматизировать, особенно если вопрос касается личной жизни. Вы можете обычную ссору раздуть до расставания, хотя причина будет не в том, что партнер серьезно провинился, а в том, что у вас может наметиться кандидат получше. Расставьте приоритеты – не стоит бросать надежные отношения ради мимолетного романа.

Лев

Львы окажутся под влиянием довольно опасных настроений. Вы подустали от разных жизненных перипетий, и теперь вам очень трудно устоять перед соблазнами. Чтобы не провалиться в эту пучину, вспомните, что и алкоголь, и роман на стороне, и другие нехорошие излишества никак не решат ваших проблем, а только принесут новые.

Дева

С одной стороны, в вашем окружении есть единомышленники, те, кто на вашей стороне. С другой – есть конкуренты и завистники, которые не в восторге от ваших успехов и обязательно попытаются испортить вам кровь. Не тратьте на них ни время, ни силы. Собака лает – караван идет.

Весы

Ура! Умение общаться с людьми и при необходимости быть с ними на одной волне вернулось! Можете пользоваться им в полной мере, наверстывая упущенное за прошлую неделю. Вас обязательно поддержат, а в компании близких по духу людей вы будете черпать вдохновение и хорошее настроение.

Скорпион

Некоторых застой в делах, который наблюдался у Скорпионов на прошлой неделе, сменился периодом активности. Вам предстоят знакомства и встречи с очень интересными людьми, заманчивые предложения, богатые возможности и большие перспективы. Все, что от вас требуется – не упускать их и действовать!

Стрелец

Стрельцы окажутся в центре внимания благодаря своим успехам. Используйте это, чтобы заработать авторитет и завести полезные связи. У вас поистине грандиозные планы, и сейчас удачное время, чтобы приступить к их реализации. Ситуация складывается в вашу пользу.

Козерог

На Козерогов снизойдет озарение. Вы очень четко поймете, как жить дальше. Правда, в этот ваш идеальный план грубо вмешается реальность, и придется подстраиваться под меняющие обстоятельства. Еще и всплывут недоделанные дела. Это не так страшно и точно вам по плечу, главное, берегите нервную систему, и все будет хорошо.

Рыбы

У Рыб продолжается чудесный период гармонии с собой и миром. На работе дела идут неплохо, с коллегами у вас хорошие отношения, на горизонте маячат интересные проекты. Возможно, вы примете в них участие уже на этой неделе. Но не работой единой – на отдых, путешествия и удовольствия у вас тоже останутся и энергия, и время.