Гороскоп на неделю с 13 по 19 января для всех знаков зодиака

На повестке – рабочие будни. Время доделывать недоделанное, исправлять ошибки, переделывать то, что было сделано абы как. Поначалу будет трудновато войти в колею, но потом все станет попроще и поживее. И даже не лишено некоторых приятностей.

Teleprogramma.org расскажет, как период адаптации после затяжных праздников будет проходить у каждого из знаков Зодиака. Подготовила Евгения Ан .

Козерог

Козероги испытают прилив энергии. И правильнее всего будет направить его на решение вопросов с руководством, вы сумеете придвинуть свои идеи.

Любовь

Романтика на этой неделе не в чести – вас поглотит быт. Не тащите все на себе – распределяйте обязанности между членами семьи.

Финансы

Шопинг для снятия стресса – не ваша история, по крайней мере, на этой неделе. Избегайте сомнительных трат.

Здоровье

Будьте осторожнее с физическими нагрузками. Это, конечно, не значит, что нужно лечь и не шевелиться, просто не перетруждайтесь.

Овен

Овнам нужно прислушиваться к голосу своей интуиции – она подскажет верные решения. А если вы продолжаете сомневаться – попросите поддержки у друзей и близких. Они точно вас не оставят один на один с вашими сомнениями. И обязательно отдыхайте, передышки нужны даже таким неутомимым людям, как вы.

Телец

В жизнь Тельцов могут без предупреждения вломиться люди из прошлого, что логично повлечет за собой проблемы на работе или в личной жизни. Гоните их в шею, но так, чтобы они об этом не догадались и думали, будто это они сами ушли. Открытый конфликт только усугубит ситуацию, будьте хитрее и мудрее.

Близнецы

Самое важное для Близнецов на этой неделе – верить в себя. А если кто-то пытается убедить вас в вашей никчемности и некомпетентности, то этот кто-то может подавиться своим никого не интересующим мнением. Грубо? Грубо. Но это не ваши проблемы. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения, правда на вашей стороне.

Рак

У Раков наступит период стабильности и затишья. Используйте его, чтобы расти над собой. Например, курсы повышения квалификации или любые другие способы овладения полезными знаниями и умениями – это самое то. Может, кто-то и попытается сбить вас с верного пути, но вы настолько преисполнитесь, что вас это ничуть не заденет.

Лев

Львам нужно продолжать работу над отношениями с окружающими людьми, будь то друзья, коллеги, родственники или вторые половины. Тем самым вы закладываете фундамент для будущих побед. Ведь чем больше народу будет на вашей стороне, людей, готовых помогать на пути к общим целям, тем быстрее и легче цели будут достигнуты.

Дева

Девы любят, чтобы все было понятно, структурировано и разложено по полочкам. И для того чтобы на эти полочки уместилось что-то новое и полезное, надо их почистить от устаревшего и ненужного. Так что наводите порядок дома, на рабочем месте и в голове, а потом принимайтесь за получение необходимых навыков и знаний.

Весы

Привычная способность Весов легко находить общий язык со всеми временно откажет. Возможны конфликты из-за разности мнений, убеждений и просто из-за недопонимания. Поэтому важные дела, особенно связанные с необходимостью договариваться, отложите на потом. Старайтесь чаще бывать в уединении и сосредоточьтесь на себе.

Скорпион

Это не слишком удачное время для серьезных дел – отношения с деловыми партнерами находятся не в самой лучшей фазе. Скорпионам пора заняться финансовыми делами.

Пересмотрите свой бюджет, подумайте, от чего можете отказаться, а какие траты действительно необходимы. На этой неделе гораздо правильнее будет копить, а не тратить.

Стрелец

Стрельцов ждут скандалы, интриги, расследования. Будет очень велик соблазн очертя голову кинуться в этот бурлящий котел, но делать этого, конечно, не надо. Не делайте выводов, слушая сплетни и чужие домыслы – можете зря обидеть человека. Пусть сплетники и интриганы разбираются без вас, вам и без них есть чем заняться.

Водолей

Водолеи спокойно делали дела, не особо вдумываясь, когда они достигнут желаемых результатов. Поэтому успех, который свалится вам на голову на этой неделе, будет внезапным, хотя и совершенно заслуженным. Не почивайте на лаврах – на этой волне успеха вы успеете сделать много полезного.

Рыбы

Некоторые из окружающих могут раздражать Рыб, критикуя и бесцеремонно запихивая палки в колеса, вызывая неразбериху. Постарайтесь не реагировать и «воспарить» над ситуацией. Жизнь позволяет вам получить максимум удовольствия, так что не дайте всяким мутным личностям испортить себе настроение.