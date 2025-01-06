Овны, Тельцы, Близнецы, Раки, Весы, Стрельцы и другие знаки зодиака — гороскоп с 6 по 12 января

Астрологи поделились, чего ждать всем знакам зодиака от первой рабочей недели 2025 года. Период с 6 по 12 января станет особенным для представителей зодиакального круга. Им стоит прислушаться к себе и не рисковать своим устойчивым положением.

Овен

Первые два дня недели для Овнов обещают быть непростыми. Хотя энергия будет переполнять вас, управлять ею окажется нелегко. Есть вероятность возникновения конфликтов и травм, поэтому лучше воздержаться от излишней активности в понедельник и вторник. Середина недели принесет улучшение ситуации, особенно если уделить внимание близким людям, пишет mk.ru .

Телец

Начало недели может пройти под знаком усталости после подготовки к какому-то важному событию. Вас ожидает небольшой спад энергии, поэтому лучшее решение — расслабиться дома, посмотреть любимый сериал и насладиться чем-то вкусным. Более активные занятия отложите на среду и воскресенье. В конце недели вас ждет приятный сюрприз.

Близнецы

Не принимайте близко к сердцу мелкие неприятности и шутки. Сохраняйте чувство юмора и не верьте всему, что пишут в интернете. Уделите больше времени своему хобби — оно может привести к значительным успехам. Проведите выходные на свежем воздухе, чтобы восстановить силы.

Рак

В начале недели возможны вспышки эмоций и резкость в общении. Контролируйте себя и будьте внимательнее к другим. Среда-пятница пройдут активно и продуктивно, независимо от рода ваших дел. К выходным настроение может измениться — возможна апатия и усталость. Начните день с зарядки, чтобы взбодриться.

Лев

Всю неделю Львы будут привлекать внимание своим обаянием, чувством юмора и находчивостью. Ваши качества сделают общение с вами приятным для окружающих. Наиболее результативными днями для достижения целей станут среда и четверг, поэтому планируйте важные дела на эти дни.

Дева

Земная природа вашего знака зодиака может сыграть злую шутку, сделав вас чрезмерно практичным. Хотя это хорошо для решения бытовых вопросов, недостаток лёгкости и фантазии может расстроить ваших близких. Старайтесь не забывать мечтать и поднимайте глаза к небу.

Весы

Эта неделя станет отличным временем для демонстрации ваших способностей и заключения выгодных сделок. При принятии решений доверяйте своей интуиции, игнорируя советы посторонних. Если у вас возник конфликт с близкими людьми, настало время помириться. Живите настоящим и оставьте прошлое позади.

Скорпион

Физическая активность поможет вам справиться с эмоциями и контролировать энергию. Рекомендуется посещение бани. Неделя будет насыщенной, но следует избегать травмоопасных ситуаций. Пятница станет вашим лучшим днем.

Стрелец

Неделя обещает быть спокойной и размеренной. Не ставьте себе завышенных целей, а также проявляйте осмотрительность при совершении покупок. Короткие поездки, особенно в выходные, смогут поднять настроение и доставить удовольствие.

Козерог

Для Козерогов эта неделя будет успешной во всем. Любовь приносит гармонию, а любые проблемы решаются легко. Отличным решением станет поездка за город с друзьями на выходных. Четверг и суббота окажутся самыми удачными днями.

Водолей

Вас ожидают новые интересные знакомства и приятные встречи. Возможно, вы найдете новый источник дохода, хотя его надежность остается под вопросом. Тем не менее, ваши финансы могут улучшиться. Эта неделя благоприятствует обучению новым навыкам и знаниям, возможно, даже смене сферы деятельности. Среда станет самым успешным днем.

Рыбы

Рыбам предстоит активная и наполненная событиями неделя. Энергия будет на высоте, открывая множество возможностей для реализации планов. Однако в области общения могут возникнуть некоторые сложности. Лучше отложить переговоры и обсуждение спорных вопросов на другой период. Зато звезды будут благосклонны, помогая принимать правильные решения и избегая ошибок. Самыми удачными днями недели станут четверг и пятница.

Эти гороскопы помогут вам спланировать предстоящую неделю и учесть рекомендации звезд, чтобы избежать неприятностей и воспользоваться благоприятными возможностями.