Гороскоп на неделю с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года: чего ждать всем знакам зодиака

Год завершается Новолунием в знаке Козерога, которое состоится в понедельник, 30 декабря. Это благоприятное время для подведения итогов, анализа прошедшего периода, систематизации информации и постановки реалистичных целей на будущее.

Начало нового года ознаменуется входом Венеры в знак Рыб, что обещает принести гармонию и удовлетворение в существующих отношениях, а также активизировать романтическую сферу жизни многих знаков зодиака, пишет mk.ru .

Рыбы испытают идеализацию партнеров или поклонников, яркие эмоции и незабываемые встречи. Дева сможет прояснить важные вопросы, касающиеся будущего, обретя ясность и конкретику в отношениях. Скорпион будет настроен легкомысленно, наслаждаясь флиртом и новыми знакомствами. Рак почувствует оптимизм и стремление к общению, возможно, ему станет тесно в домашних условиях. Стрелец сосредоточится на достижении крупных целей, отбросив скромность. Близнецов ожидает временное освобождение от самокопаний и анализа эмоций. Телец и Весы реализуют свои планы в романтике, тогда как Овен, Лев и Водолей погружаются в творчество, добиваясь выдающихся успехов.

Неделя пройдет под влиянием напряжения, вызванного противостоянием Плутона и Марса. Последние дни недели лучше провести спокойно, избегая скопления людей и официальных учреждений. Сложные мероприятия и активные действия следует отложить. Умеренность и скромность станут лучшими спутниками в этот период.