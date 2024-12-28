Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января для всех знаков зодиака

На этой неделе всем руководят Плутон и ретроградный Марс. И не то чтобы они были друг с другом в добрых отношениях. Так что желание поскандалить возрастет в разы. Само собой, нужно не поддаваться на провокации этих двух товарищей, стараемся держать себя в руках и сохранять спокойствие. А еще можно наконец-то с удовольствием заняться тем, что мы всегда откладывали.

Teleprogramma.pro подскажет, какие еще события ждут каждый знак Зодиака. Подготовила Евгения Ан .

Козерог

Козерогам нужно всеми силами избегать всяческих сомнительных мероприятий. Так что в авантюры не лезем, ничем не рискуем, сладким речам не верим. И все будет хорошо.

Любовь

На первом месте – дела семейные. Вы давно не уделяли близким должного внимания, пора восполнить этот пробел и наполнить отношения теплом и уютом.

Финансы

Пришла пора исправлять финансовые ошибки, совершенные ранее. Возвращаем долги, закрываем кредиты, решаем всевозможные денежные вопросы.

Здоровье

Надо беречь нервы. Так что меньше спорить и больше гулять на свежем воздухе – вот рецепт вашего душевного спокойствия на этой неделе.

Овен

Начало года – хорошее время для планирования. Когда праздничная суета немного поуляжется, вы сможете спокойно подобрать хвосты, доделать ту кучу дел, которую не успели разобрать до конца года. А если вам это покажется скучно, можете затеять ремонт. Главное, согласуйте это дело с домочадцами.

Телец

Тельцы будут просто великолепны. Ваше обаяние и творческая энергия могут прямо-таки зашкаливать, вы легко разберетесь даже с самыми запутанными ситуациями. Общения предстоит море, и вам оно будет в радость. Может быть, вы даже махнете в поездку, от которой получите большое удовольствие.

Близнецы

Близнецы нечасто занимаются детальным планированием, больше полагаясь на умение импровизировать в моменте. Зато у вас дело от слов не отстает – вы сразу бросаетесь реализовывать свои гениальные идеи. Надо притормозить. Идеи действительно гениальные, но спешка тут будет лишней. Подходите ко всему вдумчиво и с умом.

Рак

Раки – натуры тонко чувствующие, и им накаленная атмосфера никогда не нравится. Поэтому окружающие могут вас сильно раздражать, если не сказать – бесить. Не торопитесь хлопать дверью – все разногласия преодолимы, более того, если вы успокоитесь, вы увидите, как все разрешается буквально само собой.

Лев

Кто-то будет отдыхать всю неделю, но только не Львы. У вас самая горячая пора для наведения мостов, заведения полезных знакомств и очаровывания нужных людей. Вы будете блистать в обществе, а вам такое труда не составляет. Находите время для коллег и друзей – во главе сплоченного коллектива вы горы свернете.

Дева

Девы – не самые командные игроки, вам трудно рассчитывать на других, вы всегда подозреваете, что они все сделают неправильно. Эти опасения не лишены оснований, но на этой неделе тотальный контроль все равно не поможет. Делегируйте часть обязанностей и дайте себе расслабиться. Вы это заслужили.

Весы

У Весов год начинается неплохо – у вас все стабильно хорошо. Вы твердо стоите на ногах, ваше окружение вас любит, на работе вас ценят, собеседники вы отличные. Так что встречайтесь, общайтесь, наслаждайтесь обществом приятных вам людей. Не каждому удается так спокойно и радостно начать новый год.

Скорпион

Скорпионам удастся невозможное – выполнить все запланированное. Это было бы неудивительно, если бы вы запланировали всю неделю лежать на диване, но у вас планы самые что ни на есть наполеоновские. Вы сможете даже вычислить человека, который изображает друга, а сам сует палки в колеса, и нейтрализовать его действия.

Стрелец

Стрельцы могут составить компанию Овнам по доделыванию прошлогодних дел. И надо сказать, вы с этой задачей вполне успешно справитесь. Может бы, что-то получится не с первого раза, но не надо расстраиваться и бросать все на полдороги. Еще немного усилий – и вы все преодолеете.

Водолей

Водолеям сами звезды разрешают кутить. Поездки, тусовки, вечеринки, самые разные мероприятия. Вас везде зовут, вам везде рады. Так что ловите момент и наслаждайтесь жизнью. Главное, не перестарайтесь и разумно оценивайте и распределяйте собственные силы.

Рыбы

На Рыб снизойдет игривое настроение. Вы будете флиртовать напропалую, не рассчитывая ни на что серьезное. Если вы не в отношениях – пожалуйста. А вот если у вас есть вторая половина – не злите ее. Мимолетный роман не стоит отношений, в которые вы вкладывались годами. Лучше флиртуйте с любимым человеком, это пойдет вам на пользу.