Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря для всех знаков зодиака

Первая половина недели больше всего подходит для дел. Переговоры, разрешение спорных моментов, планирование, знакомства с новыми людьми. Постепенно к деловому настрою прибавится веселая нотка. Можно будет знакомиться не для пользы, а просто так, для удовольствия, радоваться, пробовать новое, ходить на культурные мероприятия и вообще не сидеть сычом, а жить на всю катушку.

Какие еще настроения на последней предпраздничной неделе ждут каждый из знаков Зодиака, расскажет Teleprogramma.org. Подготовила Евгения Ан .

Козерог

Козероги, на этой неделе вы станете лидерами мнений и будете влиять на людей, что повлечет за собой ответственность и много работы. А на выходных можете оторваться!

Любовь

В личной жизни не все радужно – вы раздражительны и требовательны, а это не лучшее настроение для любви. Сбавьте обороты и будьте терпеливее.

Финансы

Если вас не устраивает текущее положение дел – дерзайте, не бойтесь все поменять. От вас зависит, останетесь ли вы в привычном «болоте» или пойдете навстречу успеху.

Здоровье

Берегите силы. Вы же не железные, что бы вы там сами по этому поводу не думали. Постарайтесь все-таки брать паузы и по возможности больше отдыхать.

Овен

Овнов поглотят дела и заботы, особенно это будет заметно на работе. От усталости вы можете взбрыкнуть и начать ссориться с коллегами. Не стоит, это только добавит забот. Вы любите себя ругать за то, что сделали всего один миллион дел, а не три, как планировали. Не пытайтесь объять необъятное – делайте то, что вам по силам. Вы все равно молодцы.

Телец

У Тельцов неделя будет активнее некуда. И поездки, и общение, и переговоры, и много чего еще. Вам будет казаться, что все это впустую, потому что результатов не видно. Это не так. Просто сейчас вы сеете зерна, а взойдут они через некоторое время. Продолжайте в том же духе, успех приходит к тому, кто спокойно трудится и умеет ждать.

Близнецы

Близнецы по-прежнему энергичны и полны сил. Но не беритесь за все дела сразу, оценивайте свои возможности верно. А еще лучше – работайте в команде, ведь в компании и работать веселее, и задач выполнить можно в разы больше. И избегайте излишеств, в первую очередь в еде и алкоголе. Это вас сильно затормозит, а вам сейчас этого не надо.

Рак

Ракам следует внимательно относиться ко всей информации, которая к ним приходит. Лучше все перепроверить, чем поверить на слово и оказаться в незавидном положении. Обещаниям не верьте и сами ничего не обещайте – скорее всего, обещания не будут выполнены. Зато в конце недели вы сможете приятно провести время.

Лев

Бываю случаи, когда жизненно необходимо попросить совета. Но не на этой неделе. Сейчас вы лучше всех знаете, как именно вам следует поступать. Максимального успеха вы сможете добиться в вопросах обучения и повышения квалификации. А еще можете придумать, как порадовать ваших близких – приятно будет и им, и вам.

Дева

Это время, когда Девам не стоит следовать девизу «Быстрее, выше, сильнее» – проведите эту неделю спокойно, тихо и незаметно. Все важные дела отложите на другой период, по гостям особо не ходите, больше времени проводите дома, за домашними заботами. Побудьте со своей семьей.

Весы

У Весов неделя будет самая что ни на есть предновогодняя – она практически полностью будет посвящена «подбиранию хвостов» и стремлению успеть все-все доделать до Нового года. Суеты будет море. Однако если вы проявите творческий подход к делам, у вас есть все шансы действительно успеть это «все-все».

Скорпион

Кому-кому, а Скорпионам не подходит стратегия тихо пересидеть неделю. Вам нужно постараться достичь самых больших высот, выжать все полезное для себя, не полагаясь на других. Сейчас вы и сами с усами. Главное, сделайте все, что запланировали, до пятницы. Потому что с пятницы вам положено только отдыхать и получать удовольствие от жизни.

Стрелец

Начнется неделя с того, что вам придется взять бразды правления в свои руки и разруливать все ситуации самостоятельно. Это неплохой задел на будущее. Середина недели пройдет скучновато, за рутинными заботами. А потом ваша энергия снова забурлит, и вы сможете провести остаток недели весьма интересно.

Водолей

Водолеи в ударе. Вы сумеете оказаться на гребне волны и удерживаться на нем всю неделю. Не отказывайте в помощи коллегам, это поможет вам укрепить авторитет и поднимет вас в глазах руководства. К тому же ударный труд позволит вам с чистой совестью отдыхать в праздники, не думая о работе.

Рыбы

Не то чтобы это была очень успешная неделя. Чтобы не расстраиваться, думая о том, чего вы не успели, оцените свои силы и запланируйте меньше дел. В авантюры не ввязывайтесь, на подначки не реагируйте, на конфликты не идите. Обойдутся без вас, ваше душевное спокойствие дороже. Соблюдайте эти рекомендации – и конец недели пройдет на позитиве.