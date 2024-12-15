Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря для всех знаков зодиака

Ура! Меркурий «выпрямился», все, что застопорилось, придет в движение, можно вздохнуть свободно. Есть возможность успеть сделать до Нового года все запланированное.

С середины недели нас ждут пустые обещания, так что ни на кого особо не полагаемся, все делаем самостоятельно и сами обещаний не даем.

Финал рабочей недели нас обязательно чем-то порадует, а в выходные занимаемся планированием, держим чувства под контролем и решения принимаем с холодной головой.

Teleprogramma.org расскажет, какие события предстоят каждому из знаков Зодиака. Подготовила астролог Евгения Ан .

Стрелец

Звезды к вам благосклонны и готовы исполнить ваши желания. Главное, формулировки должны быть максимально четкими – запросы во Вселенную нужно отправлять правильно.

Любовь

Если тянет поскандалить, откажитесь от этой затеи. Удовольствия не получите, а проблем наживете. Занимайтесь семейными делами, наводите уют и красоту – это вас порадует.

Финансы

На этой неделе в долг не давайте, да и в целом не позволяйте на вас ездить и ничего не принимайте на веру – все должно быть подкреплено проверенными фактами.

Здоровье

Выходные – период аварийный и травмоопасный, поэтому все свои планы и действия корректируйте в соответствии с этими знаниями.

Овен

Самолюбие Овнов на этой неделе будет удовлетворено – вы просто звезда коллектива, и без вас никто не справляется. Правда, это значит, что вами восхищаются небескорыстно – всем от вас что-то надо. Так что помогайте, но не хвастайтесь – так вы и авторитет заработаете, и завистников не наживете.

Телец

Тельцы познают все прелести повышенной тревожности. Вы будете недовольны результатами своей работы, отношением окружающих, можете сами замечтаться и забыть что-то важное. Чтобы усмирить тревогу и избежать разочарований, медитируйте, полагайтесь во всем только на себя и больше времени проводите в уединении. И все будет хорошо.

Близнецы

Близнецы на этой неделе весьма продуктивны. Вы с азартом будете браться за дела, и все у вас будет получаться. Под изменчивый мир не прогибайтесь: если вам нужно отстоять свою точку зрения и свои интересы – отстаивайте. В конце концов, это ваша жизнь, вы не обязаны всем угождать. А если это кому-то не нравится – это не ваши проблемы.

Рак

Раки, наконец-то будут позитивны и эмоционально заряжены. Более того, вы сможете поделиться своей улыбкой с окружающими, и она не раз к вам вернется, как в песне. Будет приходить много информации, в том числе той, которую вы давно ждали. Обязательно проверяйте все на подлинность, сейчас все необходимо фильтровать.

Лев

Львам сейчас потребуется включить на полную мощность свой интеллект и критическое мышление. Слишком заманчивые предложения могут быть с двойным дном, нужно сто раз подумать, прежде чем на что-то соглашаться. Будьте внимательны и не упускайте возможности научиться чему-то новому.

Дева

Девам сейчас противопоказано торопиться. Все решения должны быть тщательно взвешены, причем последнее слово при заключении договоров и сделок очень желательно оставить за собой. Это вам решать, что для вас полезно и выгодно. А вот рисковать и влезать в авантюры не стоит – это точно не принесет ни выгоды, ни пользы.

Весы

Как правило, у Весов не бывает особых проблем с дипломатичностью и эмпатией. На этой неделе вам все это пригодится. Налаживать контакты с людьми таким образом будет значительно проще. Если кто-то попросит о помощи – помогите, человек в долгу не останется.

Скорпион

Скорпионы явно повеселеют. Вам предстоит много общения, интересных знакомств, поездок и даже путешествий. Только не пускайте новых знакомых с разбегу в свою жизнь – сначала присмотритесь. Также на этой неделе хорошо разрешать старые ссоры и мириться, посвящать время обучению или повышению квалификации.

Козерог

Козероги будут требовательными и раздражительными. Вы начнете давить на окружающих, заставляя их делать то, что вы считаете нужным и правильным. Даже если вы правы, этот метод только испортит отношения. Хотите сделать что-то хорошо – сделайте это сами. В выигрыше будут все – и дело сделано, и нервы не потрачены.

Водолей

Водолеи – одни из немногих, кто на этой неделе в коллективе добьется большего, чем в одиночку. Договаривайтесь, общайтесь, наводите мосты. Главное, не принимать скоропалительных решений и не распыляться. Определите для себя цель на неделю – и идите к ней.

Рыбы

Рыбы, если вы чувствуете, что кто-то уходит из вашей жизни, не спешите удерживать этих людей. Подумайте, проанализируйте, присмотритесь. Возможно, это к лучшему, и вас покидают лишние люди. Вы на этой неделе успешны, изобретательны и позитивно настроены. Этот задор будет вам помогать и поддерживать всю неделю.