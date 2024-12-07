Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря для всех знаков зодиака

Неделя, когда лучше всего вести себя тише воды и ниже травы. Виною всему – ретроградная парочка. Про Меркурий, пожалуй, можно уже ничего не объяснять, и так все в курсе, а вот поведение Марса требует пояснений. Вспышки агрессии, импульсивные поступки и неадекватные реакции как раз на его совести. При этом энергия может быть и вовсе на нуле.

Поэтому продолжаем дышать спокойно, медитировать и ловить дзен, не поддаваясь всеобщей нервозности. Не спешите, анализируйте свои чувства и мысли, не реагируйте на сплетни и провокации. И неделя окажется не такой уж невыносимой, как могло показаться в начале.

Как отразится это положение планет на всех знаках Зодиака, расскажет Teleprogramma.org. Подготовила Евгения Ан .

Стрелец

Стрельцам следует прислушиваться к себе: если вы полны сил и готовы на великие дела – не сдерживайте себя. Но если сил нет, не берите на себя слишком много и больше отдыхайте.

Любовь

Сейчас только вы решаете, какими будут ваши отношения. Приложите усилия для их улучшения – и все действительно станет лучше.

Финансы

Будьте осторожнее с деньгами, не тратьте их на ерунду. И постарайтесь остановить близких, если они поддадутся импульсу, ведь решать эти проблемы в итоге предстоит вам.

Здоровье

Рассчитывайте свои силы. И если у вас их упадок, не пытайтесь прыгнуть выше головы. Дайте себе возможность восстановиться.

Овен

Как говорится, главное – настрой. Настройтесь на хорошее, и тогда все действительно будет складываться удачно. Кому-кому, а вам Марс скорее поможет, чем наоборот – большую часть недели вы будете убедительнее всех и сможете успешно «продавить» свои решения. А на выходных не забудьте отдохнуть, ничего глобального не решая.

Телец

Тельцы попытаются убить двух зайцев сразу, но забудут учесть, что зайцы побежали совсем уж в разные стороны. Это тонкий намек, что на этой неделе нужно не распыляться, а расставить приоритеты и все-таки выбрать какого-то одного «зайца». И тогда вы его совершенно точно поймаете.

Близнецы

Близнецы с прошлой недели буквально не знают, куда девать свою кипучую энергию. Продолжайте вкладывать ее в работу, главное, не гасите инициативы коллег, дайте и им проявить себя. Аккуратно направьте их в нужное вам направление. Так вы зарекомендуете себя как хороший лидер и соберете успешную команду.

Рак

Раки прокатятся на волнах – то вы будете бодры и веселы, то будете уставшими и раздражительными. Подстраивайтесь под эти энергетические всплески: если много сил и энтузиазма – можно развернуть бурную коллективную деятельность, когда энергия пойдет на спад – проводите больше времени в покое и уединении.

Лев

Львам нужно не стесняться и продвигать себя, свои навыки, услуги или товары. Неделя для этого благоприятна. При этом необходимо учесть, что не всегда хорошо все делать самому. Чувствуете, что нужна помощь – попросите о ней, вам не откажут. В хорошей компании вы добьетесь большего, чем в одиночку.

Дева

Девы продолжат рулить делами, в которых задействовано много людей. На этой неделе вам предстоят знакомства, переговоры, общение с важными и весьма полезными товарищами, так что проявите все свое мастерство. А еще вам предстоит узнать много нового и этому новому научиться.

Весы

На Весов планеты повлияют не лучшим образом – вас так и потянет завести скандал или влезть в склоку, а потом от этого же и страдать. Не стоит себя мучить, вы же мастер дипломатии и компромиссов, явите миру эту свою суперсилу. Она окажется куда эффективнее, чем ругаться по поводу и без.

Скорпион

Интересная ситуация у Скорпионов. С одной стороны, неделя предстоит такая, что лучше бы вам побольше сидеть дома. С другой – она создана для активной работы. Получается, что идеальным вариантом будет вести дела прямо из собственной квартиры. К выходным ситуация изменится и затворничество можно будет прекратить – обязательно куда-нибудь сходите.

Козерог

Вы работаете лучше всех, это бесспорно. Не осуждайте тех, кто не может так же, позвольте каждому трудиться в своем ритме. А пока остальные вас догоняют в рабочих делах, у вас появится время разобраться с проблемами вашего окружения – что поделать, без вас они, увы, пока не справляются.

Водолей

Если Водолеям удастся сохранить спокойствие, тогда и всех поставленных целей они добьются и все вопросы разрешат. Поэтому не реагируйте на внешние раздражители, вы целеустремленные люди и у вас все получится. Только не забывайте о том, что нельзя совсем забрасывать личную жизнь – уделяйте ей хоть немного времени.

Рыбы

Рыбы – граждане чувствительные. Придется вам на этой неделе отрастить себе шкуру как у носорога, ведь вам будет казаться, что все вокруг стараются задеть именно вас. Не принимайте это на свой счет – это всего лишь общая атмосфера. Спокойствие, размеренная работа и игнорирование чужих негативных суждений – залог вашего хорошего настроения.