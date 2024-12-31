В чем нельзя встречать год Змеи, а что лучше ставить на стол и дарить родным и друзьям

2025 год пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи. В восточной культуре змея символизирует мудрость и хитрость. Она избегает конфликтов и не нападает без причины.
Зеленый цвет в китайском календаре ассоциируется со спокойствием, гибкостью и гармонией. Змея не любит резких перемен, поэтому в 2025 году не стоит ожидать неожиданностей. Хотя, как говорится: «Будь готов, всегда готов».
Как же провести Новогоднюю ночь, чтобы, выражаясь словами классика, не было мучительно больно за бесцельно прожитый год?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Что следует ставить на стол и надевать в Новогоднюю ночь
Змея любит приятную компанию и веселье. Встретьте Новый год с близкими в уютной обстановке. Избегайте ссор и выяснения отношений, так как это не понравится символу года.
Чтобы задобрить Змею, желательно, чтобы на праздничном столе присутствовали закуски из овощей, салаты и блюда из круп. Из мясных блюд лучше выбрать птицу или свинину. Дополните стол разнообразными коктейлями.
В Новый год не стоит оставаться одному. Фото: Global Look Press
Что же касается выбора наряда для праздничной ночи, то в этом году нет строгих ограничений в цветовой гамме для новогоднего наряда, так как в природе встречаются змеи разных цветов. Идеальными вариантами будут изумрудный и травянистый оттенки. Единственный цвет, которого следует избегать, - красный, так как он символизирует стихию огня, которая несовместима с деревом.
Змея предпочитает натуральные ткани, такие как хлопок и лен. Поэтому для новогоднего вечера хорошо подойдут наряды из этих материалов.
Как поясняла нумеролог Наталья Шалимова в интервью изданию 360.ru, в главный праздник года желательно обличаться в новую одежду, поскольку змея сбрасывает кожу. Тогда в этом году можно ожидать перемен. Если же человек не жаждет особых изменений, то можно и выбрать привычный, но красивый наряд.
Кроме того, Наталья посоветовала избегать синтетических тканей, так как они неестественны и могут привлечь в жизнь противоестественные события в 2025 году. Оно вам надо? Также в новогоднюю ночь будут уместны шелковые и бархатные наряды.
А вот, что действительно не рекомендуется надевать, так это одежду с открытым животом. Поскольку змеи воспринимают это как сигнал опасности и смерти. Когда пресмыкающиеся притворяются мертвыми, они ложатся на спину и обнажают брюхо, тем самым показывая свою уязвимость.
Платье, как у Наташи Королевой, очень подойдет в год Змеи. Фото: Global Look Press
Можно носить вещи со змеиным принтом, но важно не переусердствовать с ними.
Не стоит надевать обувь из натуральной змеиной кожи, так как это ассоциируется со смертью. Если хочется добавить в образ змеиный элемент, лучше выбрать искусственные материалы.
А вот играть в квдроберов, о которых говорили на протяжении 2024 года, не рекомендуется. Как пояснил в интервью изданию 360. ru эзотерик Сергей Шмелев, взрослым не следует надевать костюмы змей, чтобы не оскорбить хозяйку года. А вот на детей она не обидится, да и на них такой наряд будет смотреться уместно.
Змея мудрая и хитрая, поэтому нужно проявить к ней уважение. Не следует надевать шутовские костюмы и использовать красный цвет, включая красный нос Деда Мороза.
Что же рекомендуется подарить родственникам и друзьям в год Змеи?
Хорошим выбором являются практичные подарки. Если ваши близкие нуждаются в дорогой бытовой технике, и вы можете позволить себе ее приобрести, не стесняйтесь.
Хорошим подарком на этот Новый год станет украшение. Фото: Global Look Press
Однако будьте осторожны с парфюмерией и косметикой. Вы должны хорошо знать предпочтения человека, которому дарите подарок. Покупать дорогие духи и тени без учета его вкусов нецелесообразно.
В этом году хорошим подарком будут украшения. Женщинам можно подарить колье, цепочки с подвесками в виде змей, браслеты. Мужчинам подойдут запонки, зажимы для галстуков, брелоки. Если ваш избранник не любит такие аксессуары, выберите портмоне, сумки, рюкзаки или предметы, связанные с его хобби или работой.
Для людей, склонных к оригинальности, можно приобрести подарки-впечатления, такие как прогулка на теплоходе с ужином, билеты в театр или на необычное шоу.
Читайте также: