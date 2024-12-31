В чем нельзя встречать год Змеи, а что лучше ставить на стол и дарить родным и друзьям

2025 год пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи. В восточной культуре змея символизирует мудрость и хитрость. Она избегает конфликтов и не нападает без причины.

Зеленый цвет в китайском календаре ассоциируется со спокойствием, гибкостью и гармонией. Змея не любит резких перемен, поэтому в 2025 году не стоит ожидать неожиданностей. Хотя, как говорится: «Будь готов, всегда готов».

Как же провести Новогоднюю ночь, чтобы, выражаясь словами классика, не было мучительно больно за бесцельно прожитый год?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

Что следует ставить на стол и надевать в Новогоднюю ночь

Змея любит приятную компанию и веселье. Встретьте Новый год с близкими в уютной обстановке. Избегайте ссор и выяснения отношений, так как это не понравится символу года.

Чтобы задобрить Змею, желательно, чтобы на праздничном столе присутствовали закуски из овощей, салаты и блюда из круп. Из мясных блюд лучше выбрать птицу или свинину. Дополните стол разнообразными коктейлями.