Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря для всех знаков зодиака

Неделя прекрасно подходит для погружения в себя. Побольше быть в уединении, заниматься саморазвитием, планировать, искать гармонию и почаще бывать на природе, – таковы советы на этот период. И, как и полагается в период ретро-Меркурия, никаких активных действий не предпринимаем.

Teleprogramma.org расскажет, что еще предстоит каждому знаку Зодиака. Подготовила Евгения Ан .

Стрелец

Стрельцам нужно не отвлекаться на ерунду и сосредоточиться на своих целях. А если чувствуете, что эмоции захлестывают, обратитесь за помощью к близким.

Любовь

Вам захочется свежих эмоций и впечатлений. Не нужно искать их на стороне – создавайте романтические моменты сами, освежите ваши отношения.

Финансы

Не транжирьте деньги на разные мелочи, пусть и приятные. Скоро финансы вам потребуются для более крупной и важной покупки.

Здоровье

Не пренебрегайте физкультурой и прогулками – это очень просто и не требует от вас особых усилий, а положительный эффект налицо.

Овен

У Овнов будет очень удачная и успешная неделя, хотя вам самим, скорее всего, так не покажется. Вы любите видеть результат ваших усилий сразу, но сейчас предстоит работать над каким-то долгосрочными делами. Не расстраивайтесь, продолжайте спокойно выполнять свои функции, а успех придет чуть позже.

Телец

Тельцам на этой неделе не стоит лезть в интриги, затеянные на работе. Это испортит вам настроение и снизит продуктивность, к тому же может плохо отразиться на репутации. Лучше сфокусируйтесь на работе и проявляйте в ней творческий подход – так вы и задачи выполните быстрее, и авторитет свой поднимете.

Близнецы

У Близнецов энергии хватит на десятерых. Направьте ее в правильное русло – у вас накопилось много работы, и пора бы уже с ней разобраться. Вас будут отвлекать самыми разными заманчивыми предложениями – не спешите соглашаться, велика вероятность, что это тот самый бесплатный сыр, что бывает в мышеловках.

Рак

Раки почувствуют, что изрядно подустали. Будет казаться, что вы бесполезны – работаете много, а толку чуть. Поверьте, это только так кажется. Чтобы прийти в норму, больше отдыхайте и не берите на себя чужую работу. Напротив, если понимаете, что не справляетесь, попросите помощи, вам не откажут.

Лев

На этой неделе девиз Львов – смелость города берет. Отстаивайте свою точку зрения, не стесняйтесь проявлять себя, ставьте амбициозные цели, просите повышения. Главное – доводите начатое до конца, иначе вас скроет под кучей незаконченных дел. И обязательно находите время для отдыха.

Дева

Девам предстоит много общаться. Вы можете столкнуться с упрямством людей, с которыми вы, вроде бы, делаете одно дело. Вам нужно будет привести веские аргументы и быть максимально убедительными, чтобы эти переговоры закончились вашей победой. Ваш ум и умение вести диалог вам в этом помогут.

Весы

Весам всю первую половину недели нужно заботиться о себе. Правильно питаться, высыпаться, думать о хорошем и не общаться с теми, кто вас раздражает. Это поможет вам набраться сил для главного – во второй половине недели вам предстоит принять судьбоносное решение, а делать это, находясь «в ресурсе», куда приятнее и проще.

Скорпион

Скорпионов ждет напряженная неделя. Соберитесь, сосредоточьтесь на своих целях, будьте очень внимательны к мелочам. Подходите ко всему с холодным умом и трезвым расчетом, сейчас эмоции – плохой советчик. Ищите нестандартные подходы и решения. А на выходных не делайте ничего – после таких будней очень нужен хороший отдых.

Козерог

Железобетонная уверенность Козерогов поможет выйти из любой ситуации победителями. А если вы подключите еще и обаяние, то сможете привлечь новых сторонников в свой лагерь. Также возможно интересное предложение, но для его реализации потребуется много сил и ресурсов, которых сейчас нет. Отложите это на потом.

Водолей

Водолеям захочется перемен. И это довольно опасный момент для отношений, потому что даже если отношения давние и прочные, вас потянет на эксперименты, и вы можете порвать со своим партнером. Не спешите ломать то, что вы выстраивали годами. А вот у свободных Водолеев ситуация лучше – вы будете притягивать интересных вам людей.

Рыбы

Рыбы много работали, и сейчас смогут, наконец, увидеть результаты своих трудов. И эти результаты позволят вам претендовать на многое. Например, на повышение или на премию. Или на что-то, ради чего вы, собственно, и трудились не покладая рук. Вы стоите на пороге нового этапа своей жизни! Это ли не повод для радости?