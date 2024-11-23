Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря для всех знаков зодиака

Странной будет эта неделя. Нам предстоит пережить бурю эмоций, настоящий шторм, который нам обеспечат ретроградный Меркурий, аспект между Марсом и Солнцем и вечно бунтующий Уран.

Новых дел начинать не следует, все силы бросаем на завершение дел текущих. Очень важно найти спокойствие внутри себя и с умиротворением взирать на бушующую «непогоду», как мы смотрим из окна своего дома на метель – и нам уютно.

Как благополучно пережить эту неделю каждому из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.org. Подготовила Евгения Ан .

Стрелец

Стрельцам настоятельно рекомендуется не совершать резких телодвижений и не принимать важных решений. Сейчас нужно больше думать, а не делать. Действовать пока рано.

Любовь

Проанализируйте, что в ваших отношениях не так и что нужно сделать, чтобы их улучшить. Внедряйте свои идеи аккуратно, чтобы никого не обидеть и не шокировать.

Финансы

Как известно, деньги любят счет. Это хорошее время, чтобы привести свои финансовые дела в порядок. Оплатить счета, вернуть долги, запланировать бюджет.

Здоровье

Выходные – на то и выходные, чтобы отдыхать. Восстановите силы, ведь впереди декабрь, когда дел в разы больше, чем всегда. Вам нужна передышка перед этим марафоном.

Овен

Когда что-то идет не по плану – а не по плану на этой неделе пойдет едва ли не все – это не повод для паники, это новые возможности. Не суетитесь, расставляйте приоритеты, будьте гибкими, импровизируйте, смотрите на любые проблемы и вопросы под неожиданным углом. Вы быстро втянетесь, и результаты вам понравятся.

Телец

Торопиться вы не любите, но у современной жизни такой темп, что она вас все время подгоняет. Выдыхайте. Сейчас самое время замедлиться, вам нужно многое понять, обдумать, оценить. И спешка тут не годится. Полезно пообщаться с единомышленниками, заниматься делами не в одиночку, а с коллективом.

Близнецы

Близнецы привыкли действовать масштабно, так сказать, крупными мазками, часто торопясь и не придавая особого значения деталям. На этой неделе вникать в детали особенно важно. Поэтому если вы хотите успеха, немного притормозите и делайте все более тщательно и внимательно.

Рак

Ракам стоит подумать о том, что важно именно для них. Чужое мнение нужно учитывать во многих вопросах, вы тут мастер. Но на данный момент важнее прислушаться к самим себе. Создайте для себя комфортную обстановку, больше отдыхайте, найдите то, что приносит вам удовольствие, и радуйте себя почаще.

Лев

Если вам будут поступать интересные предложения, а они, скорее всего, будут поступать, подходите к ним с умом. Сначала все взвесьте, посоветуйтесь со знающими людьми и только потом принимайте решение. Не взваливайте на себя слишком много – вас тоже касается совет копить силы перед наступающей зимой.

Дева

Первая половина недели больше всего подходит для планирования. А вторая – нет, не для активных действий, а для поиска вдохновения и ресурсов, а также для расстановки приоритетов. Не распыляйтесь, не отвлекайтесь на ерунду – и слушайте свою интуицию. Она подскажет, что вам нужно в данный момент.

Весы

Вся неделя будет посвящена завершению всевозможных дел, и даже на выходных от них никуда не деться. Впрочем, вы можете не драматизировать – скорее всего, для вас это будет так естественно, что вы даже не заметите, что заняты каким-то важным делом. Можно заниматься и чем-то новым – но только если вы давно это задумали и давно готовили почву.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе предстоит искать баланс и обрести гармонию. Приведите мысли в порядок, не позволяйте нарушать ваши личные границы, но и не вступайте в конфликты. Дипломатия и гибкость мышления вам помогут. А вселенная в ответ на ваше правильное поведение одарит вас хорошими новостями.

Козерог

Козерогам на этой неделе нужно чередовать ударный труд с отдыхом. Работы будет немало, а прогулки, расслабление и любимые занятия позволят вам не выгореть и со всем справиться. И относитесь спокойнее и снисходительнее к чужим слабостям – люди вокруг и так не безупречны, а сейчас им приходится особенно нелегко.

Водолей

У Водолеев план недели будет примерно такой. В начале недели занимаетесь планированием, затем придет очередь для получения знаний, потом наступит пора для встреч и переговоров. После – пожинание плодов и получение лавров. А на выходных и отдохнуть можно.

Рыбы

Эмоциональные и импульсивные поступки на этой неделе никакой пользы вам не принесут. Спокойствие, только спокойствие. Занимайтесь рутинными делами, общайтесь с близкими людьми, не отказывайте себе в маленьких радостях. Это позволит вам достичь высоких результатов при минимальных усилиях и переживаниях.