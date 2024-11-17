Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября для всех знаков зодиака

С одной стороны, нам может казаться, что жизнь ускоряется, а мы за ней не успеваем. С другой стороны – спешить не нужно, потому что впопыхах можно наделать ошибок, последствия которых придется расхлебывать еще долго. А при принятии важных решений уж тем более требуется взять время на подумать. Так что сохраняем спокойствие и позитивный настрой. К тому же повод для этого есть – Солнце переходит в знак Стрельца, что безусловно хорошо для обучения, поездок и физических нагрузок.

Teleprogramma.orgподскажет, что еще предстоит каждому из знаков Зодиака. Подготовила Евгения Ан .

Стрелец

Стрельцов настигнут те дела, которые были отложены и благополучно забыты. Закатывайте рукава – и вперед!

Любовь

Не выплескивайте раздражение на близких, даже если очень хочется. Прислушивайтесь к ним. Это поможет сохранить мир в семье и укрепит отношения.

Финансы

Главное – ставить цель и идти к ней. Договаривайтесь, заключайте сделки. И тогда финансовые результаты не заставят себя долго ждать.

Здоровье

Пора озаботиться укреплением здоровья, особенно в начале недели. Зарядка, закаливание, свежий воздух и полезная еда точно не будут лишними в этом списке.

Овен

Овнам стоит помнить, что важно принимать во внимание чувства и мысли окружающих. Если вы не будете сконцентрированы только на себе, вы сможете добиться высоких результатов вместе с коллективом. И постарайтесь проявлять творческий подход во всем. А вот за новые дела пока не беритесь – время еще не пришло.

Телец

У Тельцов неделя будет более чем насыщенной. Предстоит много двигаться, удачными будут поездки, путешествия и командировки. Однако есть и ложка дегтя – кто-то очень хочет втянуть вас в свои грязные игры. Если им все-таки удастся испортить вам жизнь, не нужно особо переживать – закон бумеранга никто не отменял, их накажет сама судьба.

Близнецы

Близнецам потребуется проявить все свои способности к дипломатии, чтобы неделя прошла хорошо. С одной стороны, надо не провоцировать завистников и недоброжелателей, хвастаясь своими успехами и ставя себя на первое место, с другой – не бояться просить поддержки. И ни в коем случае не пускаться во все тяжкие, пытаясь снять стресс.

Рак

Ракам придется выбирать между достижением успеха и возможностью отдыхать. Если у вас есть силы – дерзайте. Но если вы не в форме, не пренебрегайте потребностями организма и не пытайтесь прыгнуть выше головы. Подходите ко всему с умом и холодной логикой, а зов сердца послушаете в другой раз.

Лев

У Львов на повестке работа и карьера. Пришла пора вычислить, кто вам в лицо улыбается, а за спиной пытается проворачивать аферы и махинации. Этим людям не место ни в вашем бизнесе, ни тем более рядом с вами. Вы быстро наверстаете упущенное, заключив новые союзы с надежными и проверенными людьми.

Дева

Обычно Девы ко всему стараются подходить с трезвым расчетом, однако на этой неделе вас могут поглотить иллюзии, и вы можете довериться тем, кто вас подведет – или случайно, или по злому умыслу. Будьте внимательнее к своему окружению и не дайте манипуляторам сесть вам на шею.

Весы

Весы слегка на взводе. Вы готовы стремительно нестись навстречу будущему и злитесь, что окружающие за вами не успевают. Не осуждайте их, не у всех столько энтузиазма. Поделитесь с людьми энергией, вдохновите их, поведите за собой – это лучшее, что вы можете сделать и для них, и для себя.

Скорпион

На этой неделе делегирование – затея неудачная. Никто лучше вас не знает, как надо, и не сможет выполнить все должным образом. Поэтому отсидеться в уголке не получится, даже если очень хочется. Бездействие приведет к плачевным результатам, так что берите инициативу в свои руки и действуйте!

Козерог

Перед Козерогами откроются новые горизонты, однако они окажутся несколько дальше, чем может показаться на первый взгляд. Дела могут тормозиться, начнут возникать непонятные препятствия. Если чувствуете, что дело совсем не идет или идет слишком медленно – отложите его. И не корите себя – это не провал, а разумное планирование.

Водолей

Водолеи почувствуют, что договариваться стало непросто. Для сохранения мира вам предстоит найти этот труднодостижимый баланс между работой и личной жизнью. В любых партнерствах ищите компромиссные решения, которые устроят всех участников, и не доводите дело до конфликта.

Рыбы

Рыбы, не суетитесь и не рискуйте почем зря. Спокойнее всего живется добропорядочным гражданам, а вам сейчас нужно именно спокойствие. Тем более вы на этой неделе будете ранимы и впечатлительны, так что позаботьтесь о себе и своем душевном покое. Из зоны комфорта для больших свершений выйдете как-нибудь потом.