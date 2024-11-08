Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября для всех знаков зодиака

Инструкция по этой неделе такова. В начале недели заканчиваем старые дела, в середине – занимаемся творчеством. А потом сидим тише воды ниже травы. Ни с кем не ссоримся, особенно с начальством, иначе потом проблем не оберешься. На выходных важных решений не принимаем, больше общаемся с теми, кто нам дорог.

Каких еще принципов стоит придерживаться на этой неделе каждому из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.org. Подготовила Евгения Ан .

Скорпион

Скорпионы поймут, кто им друг, а кто недруг. И исходя из этого смогут составить план дальнейших действий. Не стесняйтесь просить поддержки у тех, кому доверяете.

Любовь

В отношениях может возникнуть напряжение. Будьте терпеливее, это не повод рушить то, что создавалась годами. Свободные Скорпионы могут завязать интересное знакомство.

Финансы

Для трат время неудачное, зато копить сейчас – самое оно. Проанализируйте свои траты и займитесь финансовым планированием. Это будет полезно.

Здоровье

Займитесь своим здоровьем в конце рабочей недели. Найдите время для себя и позаботьтесь о том, чтобы у вас было хорошее настроение.

Овен

Овны любят все новое и даже могут на этой неделе взяться за новый проект. Однако это не очень хорошая идея, будет возникать слишком много препятствий даже в простых делах. Поэтому пока отложите грандиозные планы и займитесь делами, которые тянутся уже давно – пора бы с ними закончить.

Телец

Тельцам стоит заняться наведением порядка в жизни. Начните с физического уровня – с уборки дома, на рабочем месте, может быть, даже с небольшого ремонта. Вместе с этим мысли упорядочатся, и вы сами не заметите, как разложите по полочкам все в своей голове. А там и в жизни все наладится.

Близнецы

Близнецам предстоит договариваться со всеми на свете. То начальство с подчиненными мирить, то с окружающими общий язык искать, то еще что-нибудь. И чем лучше у вас это будет получаться, тем успешнее будет неделя. А если вы почувствуете, что не справляетесь – перенесите переговоры на следующую неделю.

Рак

Ракам лучше держаться подальше от авантюр и различных подковерных игр, да и в чужие дела не лезьте, даже если вы это из лучших побуждений. Все это навлечет на вас неприятности. Занимайтесь спокойно своими делами, а выходные проведите в компании близких людей.

Лев

Львам будет полезно вспомнить о том, что не надо вмешиваться в чужие разборки. В начале недели вам удастся разрулить сложные ситуации, но по мере приближения выходных лучше больше времени проводить в ограниченном кругу или вовсе в уединении. Вам нужно набраться сил для следующей недели, она будет очень насыщенной.

Дева

Самые большие успехи придут к Девам, которые будут действовать в коллективе единомышленников. Это касается и рутинной работы, и творческих проектов. В компании вы добьетесь большего. Главное, коллективно не встревать в интриги, вот это точно никакой пользы не принесет.

Весы

Весы на этой неделе будут максимально энергичны и продуктивны. Залог успеха – концентрироваться исключительно на своих делах, не отвлекаясь на заботы других, особенно если вас о помощи не просили. Дел предстоит много, поэтому не забывайте уделять время планированию, чтобы успеть воплотить все свои гениальные идеи.

Стрелец

Неделя обещает быть богатой на общение. Не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле. Будьте собой – именно это в вас и подкупает. На работе у вас появится шанс проявить себя, если постараетесь, вас заметит руководство. И вот тут нужно не постесняться и обсудить то, что для вас в данный момент важно.

Козерог

Козерогам пора обратить внимание на свое окружение, на коллектив, в котором вы проводите много времени. Вместе с теми, кто разделяет ваши взгляды и увлечения, у вас получится добиться поставленных целей гораздо быстрее, они вам помогут. И вы платите им той же монетой – помогайте и поддерживайте.

Водолей

Водолеи, если назревает конфликт, не надо кидаться в самый его эпицентр и лезть на рожон. Отложите решение этой ситуации на потом – скорее всего, она выправится сама собой, без дополнительных усилий с вашей стороны. А вместе с тем, глядишь, и другие дела пойдут на лад.

Рыбы

Рыбы в ударе – сейчас практически нет таких вопросов, с которыми бы вы не справились. Даже если ситуация ну совсем уж отвратительная, вы все равно сможете извлечь из нее пользу. Но есть оговорка – это касается не ваших личных дел, а дел общественных. Что ж, это неплохо, это отличная возможность показать, на что вы способны.