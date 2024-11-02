Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября для всех знаков зодиака

Эта неделя позволит нам увидеть всю важность отношений с близкими, мы захотим больше времени проводить в кругу семьи. Не нужно сопротивляться этому желанию – оно очень правильное.

Каким из знаков Зодиака стоит придерживаться этого совета, а кому лучше побыть в одиночестве – расскажет Teleprogramma.org. Подготовила Евгения Ан .

Скорпион

Звезды на вашей стороне, и они помогут вам в продвижении по карьерной лестнице, если вы того захотите.

Любовь

На вас может нахлынуть романтическая влюбленность. Может быть, вы ничего не будете делать для завоевания – сейчас вам достаточно легких переживаний, волнующих кровь.

Финансы

Действуйте смело и решительно – на этой неделе это залог успеха в финансовых делах и вопросах.

Здоровье

Вы, безусловно, можете горы свернуть, но при условии, что вы не только работать, но и отдыхать. Загремев в больницу, много гор не свернешь. Чередуйте нагрузки с отдыхом.

Овен

С одной стороны, ноябрь начнет проверять Овнов на прочность, подсовывая все новые заботы. С другой – вы можете так погрузиться в увлекшее вас дело, что просто не заметите всего этого урагана. Все проблемы вы будете расценивать как препятствия между вами и тем, чем вы действительно хотите заниматься, и будете устранять их, даже не особо вникая.

Телец

Тельцы решат, что, простите за каламбур, пора брать быка за рога. Вы будете уверены в себе и настроены радикально изменить свою жизнь, не останавливаясь ни перед чем. Настрой отличный, но пока стоит попридержать коней – надо хорошо подумать, что вам и правда нужно, а что от лукавого. Не спешите, снести все на своем пути вы еще успеете.

Близнецы

Наступило время романтики. Ну и что, что ноябрь, это совсем не повод впадать в хандру. Как раз наоборот – это время уютных вечеров, общения с любимыми, задушевных разговоров. Свободных Близнецов ждет многообещающее знакомство, а в семейных парах чувства вспыхнут с новой силой, нужно только им помочь.

Рак

Ну вот, пришел долгожданный период, чтобы заниматься тем, что у вас получается лучше всего и приносит больше всего удовольствия. Это концентрация на доме, семье и близких людях. Считайте, что за уют в доме и атмосферу в семье теперь ответственны вы – что вы создадите, то и будет. Вам понравится.

Лев

Львам на этой неделе лучше всего будет побыть в тишине и уединении. Да, вы любите блистать и быть в центре внимания, но иногда нужно оставаться с самими собой. Хорошо бы отправиться в путешествие, где вас никто не станет донимать чем бы то ни было. Не стесняйтесь, вы заслужили.

Дева

У Дев тоже началась «неделя семьи» – близкие нуждаются в вашем внимании. Отложите свои бесконечные важные дела, распределите время так, чтобы проводить больше времени с теми, кто вам дорог. Это не значит, что нужно душить их своей заботой – будьте рядом, поддержите, выслушайте. И вам ответят тем же.

Весы

У Весов не будет недостатка внимания со стороны противоположного пола. Вы будете обаятельны и привлекательны, перед вашим очарованием устоит разве что камень. Пользуйтесь своей популярностью, но не злоупотребляйте – нужно вести себя так, чтобы получать удовольствие без негативных последствий для себя и окружающих.

Стрелец

Стрельцы заряжены на активные действия, их знаменитое шило, не дающее им сидеть на месте, проявит себя как никогда ярко. Вы готовы лететь во все стороны и делать сразу все. Не распыляйтесь, выберете цель и идите к ней. А если у вас при этом остаются нерастраченные силы – выпускайте пар в спортзале, это самое лучшее для них применение.

Козерог

Что-то Козероги как-то притомились за последнее время. Старайтесь чаще отдыхать, совершать прогулки вне компании, медитировать и постигать дзен. Можно подумать об обновлении гардероба или имиджа. Освежите свой образ – это поднимет настроение и пойдет вам на пользу.

Водолей

Период ударного труда продолжается. Отдыхать будете потом, железо нужно ковать, пока оно горячо. И, само собой, вопросы обучения по-прежнему остаются актуальными. Информация будет усваиваться легко и непринужденно, грех этим не воспользоваться и не научиться чему-нибудь интересному и полезному.

Рыбы

Выбирая между желанием показаться лучше, чем вы есть, и искренностью, без сомнения выбирайте второе. В отношениях это поможет вам наладить или улучшить контакт с партнером, на работе – привлечет благосклонное внимание со стороны руководства, в дружбе – поспособствует сплочению вашей компании.