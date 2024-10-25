Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября для всех знаков зодиака

Ко многим придет ясное осознание, что все будет ровно так, как мы хотим, нужно только начать что-то делать. Поэтому берем и делаем, все в наших руках. Мы можем практически все.

Какие еще особенности будут у этой недели и как они отразятся на каждом из знаков Зодиака, расскажет Teleprogramma.org. Подготовила Евгения Ан .

Скорпион

Скорпионам захочется закрыться дома, окуклиться и носа не высовывать. Но это неудачная идея – самого большого успеха вы добьетесь, если не будете прятать себя и свои таланты.

Любовь

Не совершайте резких движений и следите за языком. И тогда в вашу жизнь и в ваши отношения придут любовь и гармония.

Финансы

Судьба преподнесет вам много интересных возможностей и предложений – не упускайте шанса и выбирайте самые лучшие из них.

Здоровье

Остерегайтесь великого соблазна заесть стресс: шоколадки – штука вкусная, но в таких количествах точно на пользу не пойдут.

Овен

Время тайм-аута продолжается. Не берите на себя никаких сверхзадач, суперважных дел и вообще всего того, что потребует от вас больших энергозатрат. Сил у вас не то чтобы много, поэтому не стоит прыгать выше головы. Всех дел все равно не переделать, а вы у себя одни. Так что позаботьтесь о себе, своем комфорте и отдыхе.

Телец

В вашу жизнь пытается ворваться что-то новое, и вы тоже бежите к нему навстречу. Не бегите так, дайте себе еще немного времени на подготовку. Со следующей недели наступает время, максимально подходящее для старта. А на сейчас еще подумайте, соберите информацию, наберитесь сил.

Близнецы

Близнецы – люди творческие, вы так и фонтанируете оригинальными идеями. И знаете, когда пора проявить свой творческий потенциал во всей красе? Сейчас! На этой неделе сами звезды рекомендуют вам подходить ко всему креативно. А вот на слово никому не верьте, проверяйте все, что вам будут говорить.

Рак

Если вы на прошлой неделе не пренебрегли советом и хорошенько отдохнули, то на этой достигнете очень хороших результатов. Постарайтесь поменьше времени проводить в одиночестве, в компании друзей и близких вы будете гораздо успешнее, да и просто это намного приятнее.

Лев

Чего сейчас не стоит делать Львам, так это расслабляться. Тут не подумаете, там скажете что-то не то, а здесь вовсе пойдете на поводу у импульсивных желаний… Или еще хуже – у желаний вашего окружения. И проблем не оберетесь, к тому же деньги растратите. Так что держите себя в руках, не позволяйте себе лишнего. И все наладится.

Дева

Девы, если вы чувствуете, что все ваши идеи воспринимаются с недостаточным энтузиазмом, знайте, что печалиться из-за этого нет никакого смысла. Это всего лишь значит, что время еще не пришло. Поверьте, до конца года у вас будет достаточно возможностей для реализации задуманного.

Весы

У вас море планов, которые непременно нужно воплотить в жизнь до тех пор, пока часы не пробьют полночь и не наступит новый год. Вам вполне это по зубам, если вы правильно распределите силы. Например, на этой неделе вам нужно больше отдыхать и набираться сил, чтобы вам хватило энергии на ваши поистине наполеоновские планы.

Стрелец

Если вы хотели погрузиться в изучение другой культуры или углубиться в иностранные языки – лучшего времени не найти. Вам предстоит интенсивное общение со всеми на свете, в том числе возможно взаимодействие с иностранцами. В любви будьте серьезными, искренними и открытыми – это поможет улучшить отношения.

Козерог

Планирование и организация – ваши сильные стороны. Обычно вы направляете их на работу, но почему бы вам не попробовать и не заняться организацией какого-нибудь семейного мероприятия? Это значительно улучшит атмосферу в семье и укрепит семейные связи. Ведь семья – это очень важно.

Водолей

Неделя затворничества прошла, наступило время врываться в рабочую жизнь и потрудиться от души. Учитесь новому, повышайте квалификацию. Хотите повышения? У вас есть все шансы. Покажите, насколько вы ценный сотрудник, и руководство не сможет вам отказать.

Рыбы

Это время больше всего подходит для положительных перемен в жизни. Но под лежачий камень вода не течет, поэтому решите, что вы хотите изменить – и начните двигаться в этом направлении. Как говорится, хотя бы лежите в сторону мечты, и мир ответит вам благоприятными возможностями.