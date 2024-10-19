Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября для всех знаков зодиака

На этой неделе нужно слушать голос разума, подходить ко всему с холодной головой и судить все с точки зрения логики. А импульсивные желания и решения, принятые пламенным сердцем, игнорируйте. Сейчас для них не время. Зато можно браться за дела, которые прежде казались слишком сложными. Удача любит смелых.

Teleprogramma.org даст подсказки, что еще делать и чего не делать каждому из знаков Зодиака. Подготовила астролог Евгения Ан .

Скорпион

Отличное время для обновления. Прошлое оставляйте в прошлом, учитесь новому, придерживайтесь правильного питания. Ну и имидж тоже можно обновить.

Любовь

Вы будете в центре внимания противоположного пола, успех вам обеспечен. Если вы уже в отношениях, постарайтесь не давать повода для ревности вашей половинке.

Финансы

Вам предстоит принимать быстрые, но при этом взвешенные решения. Не теряйте самообладания – и вам это удастся.

Здоровье

На этой неделе большие физические нагрузки – непозволительная роскошь. А вот прогулки на свежем воздухе, если позволяет погода – это очень даже подходящее занятие.

Овен

Неделя не из простых. С одной стороны, вы перестанете понимать собственные желания. С другой – чего от вас хотят окружающие, вы тоже понимать перестанете. Чтобы не наломать дров, сохраняйте спокойствие, в конфликты не вступайте и, самое главное, прислушайтесь к себе. Пора разобраться, какие ваши сегодняшние цели истинные, а какие – мнимые.

Телец

Тельцов будут тянуть во все стороны – дескать, всем вы нужны, без вас не обойтись. Суеты много, толку мало. Так что не позволяйте себя втянуть в дела и проблемы, которые вас совершенно не касаются. У вас и без того будет море новых знакомств, общения, новых знаний. На веру никакую информацию не принимайте, увы, но все нуждается в проверке.

Близнецы

Энергии Близнецов хватит на семерых. Вы будете просто уверены, что вам по плечу задачи любой сложности. Не отказывайте себе в удовольствии проверить свои силы – вы действительно сейчас можете горы свернуть, и грех не воспользоваться этим периодом. Реализуйте самые смелые идеи, общайтесь, действуйте.

Рак

Неделя весьма насыщенная. Дел непочатый край, и ни на кого нельзя положиться, все нужно делать самостоятельно. Впрочем, вы справитесь, это время, подходящее для ударного труда. Выходные вам даны для отдыха, перезагрузки и возможности побыть в уединении. После такой недели вам это просто необходимо.

Лев

По силе обаяния Львы на этой неделе ничуть не уступают Скорпионам. Если вы в поиске, сейчас вы сможете познакомиться с очень интересным человеком. Тем, кто уже обрел свою вторую половину, нужно сосредоточиться на улучшении ваших отношений. Пора узнать, что беспокоит любимого человека, и вместе с этим разобраться.

Дева

У Дев, в отличие от многих, наступило затишье. Судьбоносные решения перенесите на другое время, на этой неделе ничего путного не выйдет. Будьте уравновешены и осторожны, любых излишеств избегайте, правила дорожного движения соблюдайте. Не слишком интересно, но вам такая размеренная жизнь может прийтись по душе.

Весы

Неделя отлично подходит для творческой деятельности. Кстати, благодаря вашим хобби вы можете познакомиться с важными, полезными или просто интересными людьми. Только не тратьте время на всех подряд – выбирайте тех, с кем вам комфортно и с кем вы быстро найдете общий язык.

Стрелец

Жизнь замедлится. Она станет похожа даже не на бег с препятствиями, а на попытку месить каучук. Все процессы затормозятся, начнут возникать какие-то непонятные препятствия даже там, где их не должно было быть. Выдыхайте и отнеситесь к этому философски. Иногда замедляться полезно, так почему бы не сделать это сейчас?

Козерог

Козерогов постараются втянуть в подковерные игры и всевозможные интриги. Не вовлекайтесь, это не принесет никакой пользы. Напротив, у вас есть силы урегулировать ситуацию и примирить противоборствующие стороны, не оставшись при этом крайним. А когда волнения улягутся, вы сможете спокойно заняться своими делами.

Водолей

Водолеям жизненно необходимо отдохнуть от всевозможных перипетий и треволнений. Создайте себе комфортную и уютную атмосферу, никуда не спешите, не слушайте назойливых советчиков, занимайтесь тем, что вам по душе. Хорошо бы выехать на природу, подышать осенним воздухом и в удовольствие побродить по тропинкам.

Рыбы

Вокруг Рыб активизируются мошенники, поэтому тем, кто очень уж настойчиво набивается вам в друзья, давайте от ворот поворот. Вам не до них – на работе горячая пора, а хорошая новость в том, что вам будет нравиться то, что вы делаете. И проследите, чтобы у вас были выплачены все обязательные платежи. Аккуратность с деньгами – прежде всего.