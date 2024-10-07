7 октября голова будет полна грустных мыслей: день, когда по астрологии не стоит принимать важные решения

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала сайту Teleprogramma.org, что 7 октября — это подходящий день для взаимодействия, взаимопомощи, общения и встреч с друзьями, всякого рода партнерства.

Также день подходит для любого творчества, особенно благоприятно искусство, рекомендуется петь, танцевать, рисовать, посещать выставки, писать миниатюры и рассказы, делать поделки с детьми, мастерить украшения, посещать театры, выставки и тому подобное.

«Не советую сегодня принимать важные решения и планировать важные дела, мы можем быть слишком эмоциональны. Также нас могут посещать тяжелые и грустные мысли. В таких случаях водные процедуры и любимая музыка помогают сегодня как никогда», — прокомментировала астролог.