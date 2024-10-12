Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября для всех знаков зодиака

Может показаться, что на этой неделе все происходит исключительно для того чтобы выбить нас из колеи. Много мелких препятствий, суета и путаница. Кто-то что-то не так сказал, кто-то что-то не так понял… И понеслась.

Без паники! Не нервничаем, сохраняем спокойствие и равновесие. Это скоро пройдет. Уже к пятнице обстановка разрядится, и можно будет заниматься тем, что вам на самом деле интересно.

Что еще необходимо знать каждому из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.org. Гороскоп от Евгении Ан .

Весы

Движение – жизнь. Нужно быть активными. Не ленитесь, включайтесь в процессы, занимайтесь делами, записывайте интересные идеи.

Любовь

Позаботьтесь о партнере, узнайте о его желаниях, стремитесь к компромиссным решениям в отношениях. Свободные Весы могут встретить особенного человека.

Финансы

Избегайте импульсивных трат, не распространяйтесь о ваших планах, беритесь за небольшие подработки. И все будет хорошо.

Здоровье

В конце недели займитесь своим здоровьем, следите за тем, что вы едите, откажитесь от всего вредного и неправильного.

Овен

Очень напряженный и насыщенный период, во время которого Овнам нужно проявлять максимальную активность. Может показаться, что вокруг вас никто не работает и что все задачи легли исключительно на ваши плечи. Не негодуйте, окружающих нужно просто понять и простить, а лучше вас со всем этим никто не справится.

Телец

Чем бы Тельцы ни занимались на этой неделе, усилия не то что пропадут даром, но нужно быть готовыми к тому, результат окажется не таким значительным, как вы ожидали. А потому действительно важные дела лучше перенести на другое время. Если кому-то из окружения понадобится помощь – обязательно помогите.

Близнецы

В первую половину недели Близнецам не рекомендуется полагаться на кого-то, кроме себя самих. Вы со своими заботами и сами сможете разобраться. А вот вторая половина как нельзя лучше подходит для коллективной деятельности. Работая в команде, вы добьетесь самых высоких результатов.

Рак

Ракам представится возможность проявить себя на работе. Если вы ею воспользуетесь, у вас есть все шансы продвинуться по карьерной лестнице. Еще из важного на этой неделе – период травмоопасный, поэтому техника безопасности и соблюдение правил дорожного движения – залог вашего благополучия.

Лев

На этой неделе Львам не стоит ставить на первое место собственные интересы. Сейчас вы очень нужны близким, да и коллеги тоже нуждаются в вашей помощи. Так что станьте доброй феей и помогите. А для себя займитесь уборкой дома и на рабочем месте, а также рутинными делами. Это пойдет вам на пользу.

Дева

Делегирование – штука хорошая, но на этой неделе вас совершенно не устроит, как окружающие справляются с вашими поручениями. Поэтому сейчас разумнее делать все самостоятельно. Важные дела и вовсе стоит перенести, поскольку пойдут они через пень-колоду. Отложите до более благоприятного времени.

Скорпион

Скорпионам нужно сохранять спокойствие, хладнокровие и нейтралитет. Вас могут втягивать в интриги и сплетни – не втягивайтесь. Репутация важнее, чем мимолетное и сомнительное удовольствие кого-то обсудить и осудить. В вопросах отдыха вы можете себе позволить больше, чем обычно, но про меру забывать все-таки не стоит.

Стрелец

Стрельцы будут разрываться между необходимостью решать личные вопросы и срочными рабочими задачами. Постарайтесь верно распределить между ними время. Например, возьмите отгул на понедельник, чтобы разобраться со своими делами, а всю остальную рабочую неделю ударно потрудитесь. Выходные же посвятите отдыху.

Козерог

Задачи посыплются из Козерогов как из рога изобилия. Пусть вас это не пугает, закатывайте рукава повыше – и вперед! Главное, соблюдайте разумный режим труда и отдыха, иначе переутомление вам обеспечено, а сейчас лежать без сил – непозволительная роскошь.

Водолей

Как бы тщательно Водолеи ни планировали неделю, придется смириться, что все равно все пойдет не по плану и надо будет импровизировать. Так что ничего важного не планируйте, занимайтесь рутиной и повседневными делами. А если захочется праздника – устройте его и себе, и окружающим.

Рыбы

Рыбам предстоит насыщенная неделя, когда работы будет прямо-таки невпроворот. Доводите до конца все, что начали, у вас получится. Алкоголь и вредная еда вам противопоказаны, зато очень хорошо пойдет любое обучение, воспользуйтесь этой возможностью. В выходные вам показаны отдых на природе и забота о себе.