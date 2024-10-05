Проведите так субботу 5 октября, и Вселенная улыбнется вам: выйдете на улицу, прогуляйтесь, посетите баню или спа

5 октября, согласно астрологическому прогнозу ведического астролога Анны Дудчик , не подходит для важных дел и начинаний, сегодня лучше всего отдыхать и восстанавливать силы.

Наши начинания могут закончиться мелкими разрушениями, поэтому не рекомендуется в первый выходной день этой недели браться за что-то.

Самое лучше времяпрепровождение сегодня — на свежем воздухе, лучше побыть на природе, поухаживать за ней, погулять, отправиться в поход или путешествие.

Также день подходит для очищения, духовных практик, религиозных обрядов, посещения храмов, посильной помощи другим и благотворительности, сообщает Teleprogramma.org.