Проведите так субботу 5 октября, и Вселенная улыбнется вам: выйдете на улицу, прогуляйтесь, посетите баню или спа

Внимательно прочитайте астропрогноз. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Астрологический прогноз поможет вам выстроить день правильно.

5 октября, согласно астрологическому прогнозу ведического астролога Анны Дудчик, не подходит для важных дел и начинаний, сегодня лучше всего отдыхать и восстанавливать силы.

Наши начинания могут закончиться мелкими разрушениями, поэтому не рекомендуется в первый выходной день этой недели браться за что-то.

Самое лучше времяпрепровождение сегодня — на свежем воздухе, лучше побыть на природе, поухаживать за ней, погулять, отправиться в поход или путешествие.

Также день подходит для очищения, духовных практик, религиозных обрядов, посещения храмов, посильной помощи другим и благотворительности, сообщает Teleprogramma.org.

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