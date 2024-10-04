Для каких дел 4 октября — идеальный день: налаживание личной жизни, создание нового, действия с автомобилями

4 октября к людям возвращаются энергия и активность, рассказала изданию Teleprogramma.org ведический астролог Анна Дудчик .

По словам эксперта, это хороший день для дел, которые мы откладывали, и начала новых. Энергии дня толкают нас на творчество и создание чего-то нового, а также на приятное общение с противоположным полом.

Отличный день для любых манипуляций с автомобилями.

Но помним о том, что закончить все дела нужно до 16:07, дальше к нам ворвется некий хаос, который может приносить не те результаты, на которые мы рассчитывали.

«Я рекомендую вечернее время посвятить общению, перемещению, встречам с друзьями, застольям и праздникам. Но здесь есть риск злоупотребить едой и напитками и потом жалеть об этом, поэтому давайте помнить об умеренности», — сказала Анна Дудчик.