4 октября ничего не хочется делать? Это нормально, затмение еще давит — лучше отбросьте сложные дела

Если вам кажется, что 4 октября окружающие люди немного дурят, ведут себя не совсем адекватно, неправильно понимают ваши слова, выставляя их в негативном свете, да и вам самим кажется, что окружающие — сплошные предатели и хейтеры, то вам не кажется.

В атмосфере продолжает царить энергия хаоса и негатива, которую принесло солнечно затмение 2 октября. Его влияние все еще достаточно сильно. Поэтому постарайтесь абстрагироваться от внешних воздействий и внутренних неприятных ощущений — все это наносное и проходящее.

Ведический астролог Татьяна Забелло посоветовала читателям сайта Teleprogramma.org не начинать важных дел 4 октября и вместо этого заняться рутиной и текучкой. Этот день отлично подходит для медитаций и генеральной уборки. Вот ими и займитесь, чтобы не напороть горячки.