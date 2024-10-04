4 октября ничего не хочется делать? Это нормально, затмение еще давит — лучше отбросьте сложные дела

Если вам кажется, что 4 октября окружающие люди немного дурят, ведут себя не совсем адекватно, неправильно понимают ваши слова, выставляя их в негативном свете, да и вам самим кажется, что окружающие — сплошные предатели и хейтеры, то вам не кажется.
В атмосфере продолжает царить энергия хаоса и негатива, которую принесло солнечно затмение 2 октября. Его влияние все еще достаточно сильно. Поэтому постарайтесь абстрагироваться от внешних воздействий и внутренних неприятных ощущений — все это наносное и проходящее.
Ведический астролог
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