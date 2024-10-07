SOS! Каким знакам зодиака стоит обратить внимание на самочувствие 7 октября

Раки
Вам стоит избегать напряженных ситуаций, которые могут усилить усталость. Не нагружайте себя дополнительными задачами, лучше сосредоточьтесь на отдыхе и восстановлении.
Весы
Этот день обещает быть эмоционально насыщенным, что может сказаться на физическом состоянии. Сделайте паузу и позаботьтесь о себе — это поможет избежать истощения.
Водолеи
Сегодняшний день может оказаться сложным из-за накопившегося напряжения. Возьмите перерыв, уделите время прогулкам на свежем воздухе или простым приятным занятиям, чтобы поддержать баланс сил и энергии.
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