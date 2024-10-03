Как правильно выйти из «коридора затмений» 3 октября: ваша заветная мечта сбудется

Каким будет 3 октября, рассказала ведический астролог Анна Дудчик изданию Teleprogramma.org.

«Потихонечку выходим из «коридора затмений», и сегодня самый лучший день для планирования. Ставим цели, составляем списки, прописываем шаги, обсуждаем с причастными людьми», — советовала эксперт.

Для реализации и конкретных шагов у нас пока маловато сил и энергии, а вот поинтересоваться, поискать информацию, научиться чему-то — самое время.

Чтобы ускорить исполнение наших желаний и реализацию намеченных планов, сегодня (и не только) проявляем благодарность, уважение к окружающим, щедрость и благотворительность по силам. Добро всегда возвращается добром, помните это!