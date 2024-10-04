Кому из знаков зодиака нужно держать ухо востро 4 октября

Близнецы
Для вас это день, когда важные подсказки могут прийти от самых неожиданных людей. Внимательно слушайте собеседников, даже если они не кажутся вам экспертами в обсуждаемой теме — есть шанс, что именно их комментарии направят вас в правильное русло.
Весы
Вам следует сосредоточиться на словах коллег или партнеров, так как сегодня велика вероятность получить дельный совет, который может повлиять на ваше решение в важном вопросе. Возможно, вы услышите идею, которая вдохновит вас на изменения.
Водолеи
Сегодня стоит уделить особое внимание общению с друзьями — именно через них может прийти нужная информация или поддержка. Порой то, что кажется мелочью, может оказаться ключевым элементом в вашем будущем плане, поэтому не игнорируйте любые, даже мелкие детали в разговорах.
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