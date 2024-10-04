Кому из знаков зодиака нужно держать ухо востро 4 октября

Галина Янко назвала 4 октября полезным днем. Сегодня стоит внимательно слушать окружающих — слова, сказанные мимоходом, могут оказаться важными для вас. Не исключено, что кто-то предложит вам интересную идею или поделится информацией, которая окажется весьма кстати. Уделите внимание деталям и будьте открыты к новым предложениям.

Близнецы

Для вас это день, когда важные подсказки могут прийти от самых неожиданных людей. Внимательно слушайте собеседников, даже если они не кажутся вам экспертами в обсуждаемой теме — есть шанс, что именно их комментарии направят вас в правильное русло.

Весы

Вам следует сосредоточиться на словах коллег или партнеров, так как сегодня велика вероятность получить дельный совет, который может повлиять на ваше решение в важном вопросе. Возможно, вы услышите идею, которая вдохновит вас на изменения.

Водолеи

Сегодня стоит уделить особое внимание общению с друзьями — именно через них может прийти нужная информация или поддержка. Порой то, что кажется мелочью, может оказаться ключевым элементом в вашем будущем плане, поэтому не игнорируйте любые, даже мелкие детали в разговорах.