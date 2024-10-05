Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября для всех знаков зодиака

Старый друг лучше новых двух – таков девиз этой недели. Новые знакомства и импульсивные поступки сейчас удачи не принесут. Старайтесь быть с теми, с кем вместе уже сто лет и на кого вы точно можете положиться.

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Весы

Не ссорьтесь по пустякам и не лезьте в бутылку. Может оказаться, что вы ошибались, а признать это и исправить, сидя в этой самой бутылке, довольно проблематично.

Любовь

Желание все бросить может повлиять на вас не лучшим образом. Избегайте радикальных решений. Сначала разберитесь, что вы чувствуете и чего хотите на самом деле, и только потом действуйте.

Финансы

Внимательно следите за обязательными платежами – чтобы не было просрочек, пени и других неприятностей. Все должно быть заплачено вовремя.

Здоровье

Осень бывает коварна – подкосить вас может даже самая банальная простуда и, конечно, в самый неподходящий момент. Так что не форсите и одевайтесь по погоде.

Овен

Судьба к вам благосклонна – она дарует вам самые широкие возможности для реализации. Не жадничайте – используйте их и будьте за них благодарны, а амбиции пока пусть подождут. А еще не забывайте о пользе коллективной деятельности – с единомышленниками вы добьетесь большего.

Телец

Задумайтесь о вашем окружении. Если кто-то удобно устроился на вашей шее и все время вас о чем-то просит, а в ответ на ваши просьбы палец о палец не ударяет… Подумайте, зачем вы вообще общаетесь с этими людьми? Не растрачивайте себя на тех, кто этого не достоин, – будьте с теми, кому действительно есть до вас дело.

Близнецы

Близнецам поступит какая-то информация или интересное предложение от человека издалека. Тут важно проявить бдительность – это может быть действительно выгодная для вас история, а может быть и пшик, грозящий неприятностями. Поэтому проверяйте все тщательнейшим образом. Как говорится, семь раз отмерь – один отрежь.

Рак

Раки привыкли осторожничать, однако на этой неделе осторожность нужно сочетать со смелостью. Смелость города берет – вас ждет успех, если вы проявите решительность. А ваша фирменная предусмотрительность позволит избежать многих ошибок. Особенно эти качества вам помогут в вопросах финансов.

Лев

Львам хорошо бы заняться собственным здоровьем и физической формой. Вы последнее время уделяли этому слишком мало внимания. Так что займитесь выстраиванием правильного режима, пересмотрите питание, найдите время для физкультуры и спорта. Это обязательно нужно сделать, даже если трудно и лень.

Дева

Тише едешь – дальше будешь. Не торопитесь, не принимайте внезапных решений, на дорогах будьте внимательны и аккуратны, отложите любой экстрим. Споров тоже пока стоит избегать, они не принесут пользы, а беспокойства будет много. Сохраняйте спокойствие. А справиться со всем вам помогут способность к анализу и хладнокровие.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется работать в команде. Безусловно, вы лучше всех знаете, что и как нужно делать, но вы чисто физически не можете быть в нескольких местах одновременно. Поэтому не стесняйтесь просить о помощи, что-то делегировать и действовать сообща, вместе с единомышленниками.

Стрелец

Стрельцам предстоит выполнить непростую задачу. С одной стороны, это время подходит для работы над личными проектами. С другой – надо не забыть и про ваших коллег и вашу общую работу. Придется находить время и для того, и для другого. Но если в этом плотном графике вы поймете, что сил не хватает – дайте себе передышку, чтобы не перегореть.

Козерог

Не то чтобы вас вовсю распирают творческие идеи, вам в целом ближе надежные и проверенные подходы. Но эта неделя потребует от вас нестандартных решений, любое творчество приветствуется. Если у вас были нетипичные для вас задумки, именно сейчас можно воплотить их в жизнь.

Водолей

Совсем не обязательно всегда быть впереди на лихом коне, иногда можно и отдохнуть, и понаблюдать происходящее со стороны. Не перенапрягайтесь, физические нагрузки должны быть умеренные. Это время вам дано не для свершений, а для накопления энергии. Уже со следующей недели она вам понадобится.

Рыбы

Отдыхать Рыбам будет некогда. Закатывайте рукава – и в бой! Дела, идеи, проекты – вы можете заниматься всем, что важно и интересно. А вот хандру гоните прочь, она вас свяжет по рукам и ногам, и время пройдет впустую. Печальным мыслям в вашей голове не место.