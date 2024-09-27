27 сентября — отличный день для женщин: все получается и расцветает, финансы прибавляются

27 сентября — это приятный день, когда практически все получается легко и все буквально расцветает. Насладитесь энергией этого времени сполна!

Ведический астролог Анна Дудчик рекомендовала читателям издания Teleprogramma.org уделить внимание всему, что связано с женщинами, красотой и природой.

Хорошо пойдут дела, связанные с финансами и автомобилями.

Также это отличное время для встреч с друзьями и родственниками, веселого времяпровождения. Кажется, что для пятницы более притягательного астрологического прогноза и быть не может!

«Советую сегодня не впадать в крайности, а во всем соблюдать умеренность», — сказала астролог.