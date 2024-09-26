Назван самый лучший день на этой неделе: не упустите шанс изменить все, удача ждет тех, кто побудет в роли ученика

26 сентября — самый лучший день на этой неделе, рассказала ведический астролог Анна Дудчик .

В этот четверг людям будет сопутствовать удача. По словам астролога, этот четверг станет отличным началом для многих дел. В такие дни все, за что не возьметесь, будет складываться и получаться.

Особенно хорошо 26 сентября совершать крупные покупки, а также сделки с финансами, землей и недвижимостью, но при этом не стоит забывать о том, что идет «коридор затмений». Это подходящий день для обращения в государственные органы.

Удача ждет тех, кто побудет в роли ученика и научится хоть чему-то новому.

Усилить благоприятные энергии сегодняшнего дня можно, проявив уважение, щедрость, благотворительность по силам.