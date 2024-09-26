26 сентября — на редкость благоприятный день: можно начинать любые дела, успех обеспечен

С 10:00 26 сентября, согласно ведической астрологии, символом дня является «птица феникс», а слоган — «Повторение – мать учения». Об этом сайту Teleprogramma.org рассказала ведический астролог Татьяна Забелло .

Эксперт рекомендовала в этот четверг совершить любые повторные действия. Это могут быть те, которые не получилось в прошлый раз, или регулярные. Также астролог советовала выполнить реставрацию чего-либо, отправиться в путешествие, паломничество, заняться сельскохозяйственной деятельностью, творчеством, изучением оккультных наук, работой с детьми и животными, преподаванием.

Хорошо и с пользой пройдут в этот день омолаживающие и лечебные процедуры, духовные практики. Также рекомендовано уделить время семье.

Татьяна Забелло подчеркнула, что 26 сентября действуют несколько благоприятных астрологических йог (сочетаний), в связи с чем приветствуются любые начинания.