25 сентября — царит энергия хаоса: в астрологии такой день считается легким, но не подходящим для важных дел

Ведический астролог Анна Дудчик раскрыла читателям Teleprogramma.org особенности 25 сентября.

Этот день не подходит для важных дел, начинаний и решений, рекомендуется отложить все, что можно отложить.

Наш разум будет как бы затуманен, нам сложно будет понимать происходящее, можем даже обманываться и ошибаться. Да и в целом будет царить энергия хаоса, в такие дни мы часто получаем непредсказуемые результаты от своих действий.

«День легкий, быстрый, сегодня очень много воздуха, в такие дни хочется много разговаривать и перемещаться. Подходит для поездок, путешествий. Советую сегодня как можно больше времени провести на природе, там мы будем чувствовать себя максимально комфортно», — сказала астролог.