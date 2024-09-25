Осталось 7 дней: новое затмение, которое изменит наши судьбы — что предпринять

18 сентября мы вступили в «коридор затмений», который закончится через неделю — 2 октября, солнечным затмением.

Как рассказала ведический астролог Анна Дудчик , в этот период у людей получат развитие те события, которые стали формироваться в марте-апреле этого года, когда наблюдался первый «коридор затмений».

По большому счету мы в настоящий момент собираем плоды наших весенних поступков и действий. До 2 октября многие из нас смогут завершить старые дела, закрыть гештальты и вступить в свою новую жизнь.

Солнечное затмение 2 октября мы почувствуем на событийном уровне, нам придется учиться жить в новых реалиях, строить свою жизнь в новом аспекте.

Астролог не рекомендовала читателям Teleprogramma.org в период затмения смотреть на небо, готовить пищу и пытаться сделать нечто важное. То, чему суждено произойти, — случится. Лучше смириться с этим и попытаться в этом найти свое счастье.