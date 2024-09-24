24 сентября вы добьетесь своих целей: день благоприятных и сильных энергий от Вселенной

24 сентября — активный день, когда уровень энергии возрастает до очень высоких значений. Об этом сайту Teleprogramma.org рассказала ведический астролог
«Я советую запланировать как можно больше дел, можно сложных, трудоемких, тех, что давно откладывали — сегодня сил хватит на все», — сказала собеседница издания.
Также этот вторник — благоприятный день для поиска чего-то, для решения важных вопросов. Энергии дня способствуют тому, чтобы мы добились своих целей.
При этом учтите, что вместе с выносливостью возрастает вспыльчивость и агрессия, а посему, если вы не запланировали на сегодня много полезных дел, направьте энергию хотя бы в спорт, прогулки, заботу о себе, иначе есть шанс стать участником конфликта.
Кроме того, 24 сентября — отличный день для свиданий и приятного времяпрепровождения со своей второй половиной.
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