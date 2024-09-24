24 сентября вы добьетесь своих целей: день благоприятных и сильных энергий от Вселенной

24 сентября — активный день, когда уровень энергии возрастает до очень высоких значений. Об этом сайту Teleprogramma.org рассказала ведический астролог Анна Дудчик .

«Я советую запланировать как можно больше дел, можно сложных, трудоемких, тех, что давно откладывали — сегодня сил хватит на все», — сказала собеседница издания.

Также этот вторник — благоприятный день для поиска чего-то, для решения важных вопросов. Энергии дня способствуют тому, чтобы мы добились своих целей.

При этом учтите, что вместе с выносливостью возрастает вспыльчивость и агрессия, а посему, если вы не запланировали на сегодня много полезных дел, направьте энергию хотя бы в спорт, прогулки, заботу о себе, иначе есть шанс стать участником конфликта.

Кроме того, 24 сентября — отличный день для свиданий и приятного времяпрепровождения со своей второй половиной.