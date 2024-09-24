Символ 24 сентября по астрологии — «напиток бессмертия»: составьте план своей жизни, он обязательно исполнится

Каждый из нас способен настроить свою судьбу на благоприятное течение, зная силу того или иного дня. Издание Teleprogramma.org поведает об особенностях этого вторника, обязательно примите прогноз во внимание.

Как рассказала ведический астролог Татьяна Забелло , символом 24 сентября является «напиток бессмертия», или «ткач».

В такие дни благоприятно начинать лечение, собирать травы, изготавливать отвары, покупать или шить одежду, приобретать духи, начинать обучение, заниматься творчеством, менять место жительства, общаться, торговать.

Важно, что именно сегодня крайне хорошо для судьбы выстраивать планы, так что берите ситуацию в свои руки, выстраивайте стратегии, прописывайте пути развития, а Вселенная подскажет вам добрый путь.