Включите интуицию 23 сентября — не пожалеете: высшие силы будут подсказывать вам путь к счастью

Каждый из нас может стать чуточку счастливее. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Этот понедельник будет освещен теплой энергией Вселенной.

23 сентября — замечательный день согласно астропрогнозу ведического астролога Анны Дудчик для сайта Teleprogramma.org.

Многие наши начинания принесут хорошие результаты. Однако в этот день обострятся эмоции, мы станем чувствительными, но вместе с тем будет отлично работать интуиция. Обязательно воспользуйтесь ей для достижения своих целей и планирования дальнейшего жизненного пути.

«Не советую принимать важных решений, потому что можно не услышать голос разума. А для всего остального день подходит, особенно хорошо сегодня общаться, встречаться, заботиться друг о друге. Советую следить за питанием, есть риск переедания», — сказала астролог.

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