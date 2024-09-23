23 сентября — время денежных потоков: как открыть Вселенной дорогу к процветанию

По словам ведического астролога Татьяны Забелло , символом 23 сентября является «карета», или «телега, наполненная урожаем».

А потому в этот день очень полезно начинать многие дела. Не откладывайте их на потом, а если вы что-то долго хотели, планировали, но не знали, когда лучше начать, начните именно сегодня! Это просто идеальное время, когда Вселенная помогает!

Смело заявляйте о старте длительных, а также творческих проектов, занимайтесь торговлей, строительством, сельским хозяйством, финансовыми делами, меняйте место жительства, делайте крупные и дорогие покупки, вступайте в брак. Все, за что вы не возьметесь, даст впоследствии ощутимый рост!