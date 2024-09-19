Осталось 14 дней «коридора затмений»: астролог Бельская советует прислушиваться к новостям — толчок к новой жизни

Астролог Юлия Бельская рассказала Teleprogramma.org , что нас ждет во время «коридора затмений», в который мы вступили 18 сентября . Осталось 14 дней до его конца, 2 октября.

Эксперт рекомендовала обращать внимание на встречи, которые будут происходить в данный период времени, а также прислушиваться к новостям и возникающим идеям в наших головах. Они могут сыграть важную роль в нашей судьбе, кардинально повлиять на дальнейшую жизнь.

Всю вторую декаду сентября люди будут сильно чувствовать на себе лунное затмение в знаке Рыб. Оно неизменно приведет к решающим событиям в жизни каждого в темах здоровья, вопросов эмиграции, удаленной работы, а также братьев наших меньших.