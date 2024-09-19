Астропрогноз: с 19 сентября ваша судьба начнет новый путь — глобальные перемены, которые зависят только от вас

18 сентября мы вступили в «коридор затмений», который закончится только 2 октября. Это непростой период, с тяжелой энергетикой и состоянием души, а также тела у людей. Однако 19 сентября порадует многих.

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала читателям издания Teleprogramma.org о его преимуществах и особенностях.

По словам эксперта, этот четверг хорош по многим показателям, в этот день можно планировать важную деятельность и начинания. Особенно удачно пойдет бизнес, торговля, дела, связанные с финансами, землей и недвижимостью.

Откажитесь от старого и учитесь чему-то новому. Если вам кажется, что для чего-то пришло наконец время, то вам не кажется.

«Я советую сейчас понемногу вводить в жизнь новые привычки, даже самые маленькие и простые, в это время они попадут в очень благодатную почву и дадут хорошие результаты в будущем», — сказала Анна Дудчик.

Так что ваш новый путь и счастливая судьба сегодня зависит только от вас, действуйте!