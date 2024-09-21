Что обязательно нужно сделать 21 сентября: повторяйте это каждую субботу — и ваша жизнь наполнится радостью и счастьем

21 сентября все еще находится в «коридоре затмений», который начался 18 сентября с лунного затмения и закончится 2 октября солнечным затмением.

Однако в эту субботу Вселенная даст нам передышку. Вы получите прекрасный шанс отдохнуть, развеяться и забыть про тягостные энергии.

Ведический астролог Анна Дудчик рекомендовала читателям Teleprogramma.org уделить внимание трем вещам: отдыху, красоте и природе.

Во-первых, обязательно нужно качественно восстановить силы после трудовой недели, дать себе пассивный отдых, провести оздоровительные или профилактические процедуры.

Также очень благоприятно заниматься наведением красоты тела, дома, окружающего мира, буквально украшать все вокруг себя.

«Мы в ведической астрологии считаем, что благотворительность и любые добрые дела всегда, но особенно по субботам, уменьшают страдания и несут радость в нашу жизнь», — также заметила астролог.

Так что сделайте что-то доброе, приятное, полезное для других в субботу обязательно, и вы увидите светлый путь своей судьбы в будущем!