Мы вступаем в «коридор затмений»: две недели нам будет дурно, слезы, желание спастись — что делать

18 сентября человечество вступает в «коридор затмений» . В этот день произойдет лунное затмение ранним утром. Далее мы пройдем по «коридору», который завершится только 2 октября вечером (по Москве). Об это рассказала ведический астролог Анна Дудчик .

То есть две недели мы будем ощущать на себе жесткое влияние данного «коридора» с его непростой энергией. Люди могут себя чувствовать в данный период плохо не только на эмоциональном уровне, но и на физическом. Нас будут беспокоить негативные размышления, судьба начнет преподносить разного рода сюрпризы с тягостными последствиями, здоровье способно давать сбой.

При этом наступление «коридора затмений» многие из нас ощутят еще за пару недель до его начала. И после его завершения мы также две недели не сможем спокойно жить и развиваться.

«Во время всего коридора затмений рекомендуется не принимать судьбоносных решений и резких шагов, а также нужно следить за своим здоровьем», — сказала астролог читателям издания Teleprogramma.org .

Она советовала следить за режимом дня, а также питания, прислушиваться к собственному организму, не пускать в свою жизнь негативных мыслей, стараться не осуждать людей, не отягощать душу плохими словами и действиями.