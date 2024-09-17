Остался 1 день до «коридора затмений»: что с нами произойдет и как противостоять разрушительной энергии

17 сентября — это сложный по многим параметрам день, сказала ведический астролог Анна Дудчик изданию Teleprogramma.org .

Мы приближаемся к полнолунию и лунному затмению (18 сентября), входим в «коридор затмений», который продлится до 2 октября (но с разной интенсивностью действует на нас весь сентябрь и будет влиять весь октябрь).

У нас может быть нестабильное состояние, перепады настроения и активности, тяжелые мысли, некие переосмысления. Возможно, захочется подвести какие-то промежуточные итоги и завершить что-то старое.

Сейчас очень хорошо уединяться, размышления лучше направлять не в сторону печали, а подумать, что нам больше не нужно в жизни, от чего стоит отказаться, сбросить как балласт (например, вредные привычки, негативные мысли), чтобы дальше было легче и приятнее жить.

День подходит только для очищения, духовных практик и религиозных обрядов. Помним о том, что любые контакты с водой нам сейчас в помощь.