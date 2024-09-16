Чем обернется для вас «коридор затмений» с 18 сентября по 2 октября: произойдет то, что вы сами запрограммировали этой весной

Этой осенью нас ждут два затмения: первое затмение — лунное — произойдет рано утром 18 сентября, второе — солнечное — случится вечером 2 октября. Об этом сайту
«Две недели между затмениями называют «коридором затмений», но обычно мы начинаем ощущать действие этого коридора примерно за две недели до его начала и продолжаем чувствовать еще две недели после. Традиционно это время становится очень непростым для нас, может ухудшаться самочувствие, посещать тревожные мысли, возможны неожиданные повороты и всякие неприятности», — поведала астролог.
Повышенная эмоциональность и проблемы со здоровьем
Какая именно сфера обострится в жизни каждого человека, нужно рассматривать индивидуально, с учетом натальной карты. Но подсказка такая: развитие получат события, которые начали формироваться в марте-апреле текущего года, во время первого коридора затмений. Можно сказать, что сейчас мы будем получать плоды поступков, которые совершали весной и летом. И стоит говорить определенно, что плоды эти будут справедливыми, ведь сейчас «время Сатурна» — планеты, которая является олицетворением высшей справедливости, честно и беспристрастно воздает нам плоды наших поступков. Помним, что 2024 год полностью проходит под покровительством Сатурна, а также он сейчас идет ретроградно в разрушительной накшатре.
Планеты подскажут нам правильный путь. Автор изображения: Андрей Ярошенко
Затмения 18 сентября и 2 октября
Лунное затмение произойдет 18 сентября в 5:34 по московскому времени в накшатре Пурвабхадрапада. Это положение можно условно назвать «очищение через разрушение». Данное затмение будет больше касаться нашего внутреннего состояния, эмоциональной части. Поэтому возможно подавленное настроение, депрессивные состояния, переоценка ценностей, осознания, отказ от старых моделей поведения. Может рухнуть что-то, во что мы верили долгое время.
Второе затмение, солнечное, произойдет 2 октября в 21:49 в накшатре Хаста. Оно будет больше проявлено на событийном плане и буквально обозначает «действия, собственные усилия». Здесь мы будем учиться действовать в новых условиях, выстраивать что-то по-новому.
Как вести себя в это время
Затмения считаются очень неблагоприятным временем, поэтому не рекомендуется пытаться их рассмотреть на небе, в момент затмения лучше не готовить еду и не предпринимать ничего важного, лучше всего это время просто проспать. Во время всего коридора затмений рекомендуется не принимать судьбоносных решений и резких шагов, а также следить за своим здоровьем.
Про этот коридор затмений важно помнить следующее: то, что должно произойти — произойдет, хотим мы этого или нет. Поэтому я советую заниматься тем, что от нас зависит. Постараться быть в максимально хорошей форме физически и эмоционально, ведь внешнее — это отражение нашего внутреннего.
Рекомендации здесь простые, но если их выполнять, то очень эффективные. Соблюдайте режим дня, хорошо высыпайтесь, вводите ежедневную физическую активность и вообще побольше двигайтесь, питайтесь здоровой пищей, пейте чистую воду, почаще бывайте на свежем воздухе, содержите в чистоте все, что от нас зависит. Откажитесь от вредных привычек и моделей поведения, отпустите обиды, поменьше осуждайте и критикуйте других и себя, помогайте людям и не поступайте с другими так, как не хотели бы, чтобы поступали с нами. Вводите в жизнь духовные практики, религиозные обряды и все, что нас успокаивает и гармонизирует наше состояние.
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