Чем обернется для вас «коридор затмений» с 18 сентября по 2 октября: произойдет то, что вы сами запрограммировали этой весной

Затмения 18 сентября и 2 октября

Лунное затмение произойдет 18 сентября в 5:34 по московскому времени в накшатре Пурвабхадрапада. Это положение можно условно назвать «очищение через разрушение». Данное затмение будет больше касаться нашего внутреннего состояния, эмоциональной части. Поэтому возможно подавленное настроение, депрессивные состояния, переоценка ценностей, осознания, отказ от старых моделей поведения. Может рухнуть что-то, во что мы верили долгое время.

Второе затмение, солнечное, произойдет 2 октября в 21:49 в накшатре Хаста. Оно будет больше проявлено на событийном плане и буквально обозначает «действия, собственные усилия». Здесь мы будем учиться действовать в новых условиях, выстраивать что-то по-новому.

Как вести себя в это время

Затмения считаются очень неблагоприятным временем, поэтому не рекомендуется пытаться их рассмотреть на небе, в момент затмения лучше не готовить еду и не предпринимать ничего важного, лучше всего это время просто проспать. Во время всего коридора затмений рекомендуется не принимать судьбоносных решений и резких шагов, а также следить за своим здоровьем.

Про этот коридор затмений важно помнить следующее: то, что должно произойти — произойдет, хотим мы этого или нет. Поэтому я советую заниматься тем, что от нас зависит. Постараться быть в максимально хорошей форме физически и эмоционально, ведь внешнее — это отражение нашего внутреннего.

Рекомендации здесь простые, но если их выполнять, то очень эффективные. Соблюдайте режим дня, хорошо высыпайтесь, вводите ежедневную физическую активность и вообще побольше двигайтесь, питайтесь здоровой пищей, пейте чистую воду, почаще бывайте на свежем воздухе, содержите в чистоте все, что от нас зависит. Откажитесь от вредных привычек и моделей поведения, отпустите обиды, поменьше осуждайте и критикуйте других и себя, помогайте людям и не поступайте с другими так, как не хотели бы, чтобы поступали с нами. Вводите в жизнь духовные практики, религиозные обряды и все, что нас успокаивает и гармонизирует наше состояние.