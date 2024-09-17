Кто из знаков зодиака окажется втянут в конфликт 17 сентября

Галина Янко назвала 17 сентября напряженным днем. Постарайтесь быть внимательнее к близким, чтобы избежать ненужных конфликтов.

Тельцы

Даже незначительные бытовые вопросы могут стать причиной споров. Будьте готовы к тому, что кому-то понадобится ваше понимание и поддержка.

Раки

Сегодня ваши слова могут быть поняты неправильно, что приведет к недопониманию в семье. Лучше обсудить проблемы спокойно и не принимать поспешных решений.

Скорпионы

День может принести мелкие ссоры с родными, но это временные трудности, которые вы в силах преодолеть. Постарайтесь проявить терпение и гибкость, чтобы сгладить острые углы.